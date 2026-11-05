글로벌 사회적 가치 실현 나선 '국민연금'…우리은행과 '해외봉사단' 발대식

국민연금공단이 개발도상국을 대상으로 사회공헌 활동에 적극 나서는 등 글로벌 사회적 가치 실현에 앞장서고 있다.

국민연금공단(이사장 김성주)은 4일 우리은행(은행장 정진완)과 함께 우리은행 본점에서 글로벌 사회적 가치 실현을 위한 '2026년 해외봉사단 발대식' 을 개최했다.

두 기관의 봉사단은 해외 사회공헌활동으로 지난 2018년과 2019년에 이어 코로나19 등으로 중단된 지 7년 만에 재개하게 된다.

▲국민연금공단(이사장 김성주)은 4일 우리은행(은행장 정진완)과 함께 우리은행 본점에서 글로벌 사회적 가치 실현을 위한 '2026년 해외봉사단 발대식' 을 개최했다. ⓒ국민연금공단

두 기관의 직원 30명으로 구성된 봉사단은 오는 16일부터 21일까지 4박 6일간의 일정으로 태국 치앙마이주 소재 학교를 방문한다.

봉사단은 현지 학생들을 위한 △국민연금 등 사회보장제도 교육 △한지공예 등 문화교류 △학교 시설환경 개선활동 등을 전개하여 국경을 초월한 따뜻한 나눔을 실천할 예정이다.

국민연금공단은 불용 전산장비를 재생해 보급하는 '사랑의 PC나눔' 사업을 통해 현지 학교에 재생 노트북 10대를 기증하여 정보화교육 지원에도 나설 계획이다.

김성주 국민연금공단 이사장은 "해외봉사단원의 진심 어린 온기가 태국 학생들에게 큰 꿈과 희망으로 전달되길 바란다"며 "앞으로도 세계 3대 연기금기관인 국민연금공단이 개발도상국을 대상으로 하는 사회공헌활동을 통해 국가이미지 제고와 글로벌 사회적 가치 실현에 앞장서겠다"고 밝혔다.