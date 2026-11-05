李대통령, 헌정회 오찬서 "與의 사법부 간섭 말려달라" 요청받아

이재명 대통령이 4일 전직 국회의원 모임인 헌정회 회장단을 초청해 오찬을 하며 소통·개헌 등 정치 관련 조언을 청취했다고 청와대가 밝혔다. 이 과정에서 '여당이 사법부에 간섭하려 한다면 대통령이 말려야 한다'는 제안도 나온 것으로 전해졌다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑에서 "이 대통령은 헌정회 회장단과 임원진을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 가졌다"며 "헌정회원들은 가감 없이 모두 여러 제언들을 전했다"고 했다.

강 대변인에 따르면, 정대철 헌정회장은 "상생, 협치, 통합의 정치를 위해 대화와 조정에 앞장서 달라"는 요청과 함께, 제왕적 대통령제에서 분권형 대통령제로의 전환과 지방분권 강화의 필요성을 언급하며 임기 내 개헌을 제안했다고 한다.

정 회장은 이같은 청와대 브리핑 내용 외에도 "(여당인 더불어민주당이) 입법 독주나 폭주를 하든가, 사법부에 쓸데없이 간섭하는 경우를 발견하면 대통령이 직접 말려 달라"는 요청도 했다고 이날 <경향신문>이 정 회장을 인용해 보도했다.

'사법부 간섭'은 조희대 대법원장 국정조사를, '입법 독주'는 조작기소특검법 등 일방처리를 의미한 것이라고 신문은 설명했다. 이 대통령은 정 회장의 이같은 요청에 별다른 반응을 보이지 않은 것으로 전해졌다.

강 수석대변인 브리핑에 따르면 "정 회장의 제언에 대해 이 대통령은 '선배 의원님들을 더 일찍 모시고 싶었다'며 함께 해주신 데 감사의 뜻을 전하며 화답했다"고 한다.

이 대통령은 '소통' 제안에 대해서는 "적과도 타협해야 하듯 대화와 소통이 긴요하다"고, '개헌'과 관련해서는 "동시대적 환경을 고려하면 현재 헌법이 현대사회에 맞지 않는 옷과 같은 부분이 있다"고 하면서도 "대통령 주도의 개헌은 국민적 수용성이 낮을 수 있다. 국회에서 여야가 합의 가능한 부분을 찾아 합의를 토대로 하는 게 바람직하다"고 했다고 강 대변인은 전했다.