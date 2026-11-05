롯데아울렛, ‘겨울 아우터 방한 특집전’ 진행

롯데아울렛 이시아폴리스점과 율하점은 오는 11월 6~12일까지 7일간 ‘케이투 그룹 아우터 대전’과 점포별 겨울 패션 특집전을 진행한다.

이번 행사에는 ‘K2’, ‘아이더’, ‘노르디스크’ 등 아웃도어 대표 브랜드가 참여해 다운재킷과 구스다운, 방수 재킷, 겨울 패딩 팬츠 등 겨울 아우터를 선보인다.

이시아폴리스점 1층과 율하점 2층 특설행사장에서 진행한다. 행사 기간 구매 금액에 따라 최대 9만 원의 즉시 할인 혜택을 제공한다.

점포별 겨울 패션 특집전도 함께 마련했다. 이시아폴리스점은 1층 특설행사장에서 ‘더블제이디·비케이브 아우터 특집전’을 연다. ‘더블제이디’의 아우터와 니트류를 비롯해 ‘와키윌리’와 ‘커버낫’의 다운점퍼, 플리스 재킷 등 영캐주얼 및 스트리트 브랜드의 겨울 의류를 선보인다.

율하점은 같은 기간 2층 특설행사장에서 ‘지프’, ‘폴햄’, ‘디오디’, ‘내셔널지오그래픽’ 등이 참여하는 ‘겨울 아우터 특집전’을 진행한다.

경량점퍼부터 다운재킷, 롱 구스다운 점퍼까지 다양한 겨울 아우터를 판매한다.