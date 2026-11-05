하동군, 11월 한~달~간 내내~ 다채로운 축제 펼쳐

경남 하동군은 가을철 관광객 유치와 지역 관광 활성화를 위해 11월 한 달간 축제 연계 홍보와 관광 이벤트를 다채롭게 추진한다고 5일 밝혔다.

이번 이벤트는 하동의 대표 축제와 아름다운 가을 관광 자원을 연계해 관광객의 방문을 유도하고 하동의 매력적인 관광 콘텐츠를 널리 알리기 위해 마련됐다.

김현수 하동군수는 "악양면 평사리공원 일원에서 열리는 '2026 악양 대봉감축제'(6~8일) 기간에는 군 관광홍보부스가 운영되고 7일에는 슬로시티 하동의 가치를 체험할 수 있는 치타슬로 선데이 이벤트 슬로워크가 진행된다"며 "대봉감 직거래로 농가 소득을 증대하고 관광객에게 다양한 즐거움을 제공하기 위한 행사다"고 말했다.

▲2026 악양 대봉감축제 포스터. ⓒ하동군

김 군수는 "'제17회 하동 왕의녹차 참숭어축제'(13~15일)에서는 영수증 이벤트를 진행한다"며 "대상은 축제 기간 3만 원 이상 구매한 영수증을 인증한 방문객이다. 추첨을 거쳐 10명에게 하동 케이블카 왕복 이용권·100명에게 하동사랑상품권 1만 원권을 증정한다"고 밝혔다.

김 군수는 또 "삼성궁과 회남재 숲길을 배경으로 한 관광 인증 이벤트 '가을 달팽이를 찾아라'(9~29일)는 이들 관광지에 설치된 '가을 달팽이'를 찾아 인증사진을 촬영한 뒤 온라인 이벤트 페이지에 응모하면 추첨으로 경품을 제공한다"고 덧붙였다.

그러면서 "하동의 가을 관광 명소를 널리 알리는게 중요하다"고 의미를 부여했다.

김현수 군수는 “다양한 이벤트를 통해 관광객이 하동의 아름다운 자연과 지역 축제를 더욱 즐겁게 경험할 수 있도록 하겠다"고 하면서 "앞으로도 관광객 유치와 지역 경제 활성화를 위한 관광 홍보를 지속적으로 추진하겠다"고 강조했다.