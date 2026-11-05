경북문화관광공사, '경상북도 동해안 철새 탐조관광 활성화 세미나'

▲경상북도 동해안 철새 탐조관광 활성화 세미나 안내 포스터ⓒ경북문화관광공사 제공

경상북도문화관광공사가 주최하고 (사)유라시아 원이스트 포럼이 주관하는 「경상북도 동해안 철새 탐조관광 활성화 세미나」가 5일 오후 2시부터 5시 30분까지 포항시립 포은중앙도서관 1층 어울마루에서 열린다.

이번 세미나는 경북 동해안이 보유한 철새와 생태자원의 가치를 새롭게 조명하고, 동해안 철도 개통과 향후 울릉공항 개항 등 교통여건 변화와 연계한 새로운 관광콘텐츠 발굴 및 지속가능한 탐조관광 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

서산 천수만과 순천만 등이 대표적인 철새 탐조·생태관광지로 알려진 것과 달리 경북 동해안의 철새 생태자원은 관광자원으로서의 활용이 상대적으로 부족한 상황이다.

포항 형산강에서는 물수리와 흰꼬리수리 등 다양한 조류가 관찰되고 있으며, 울릉도 역시 독특한 섬 생태환경을 바탕으로 탐조관광과 연계할 수 있는 잠재력을 지니고 있다.

특히 철새가 지역과 국경을 넘어 이동하는 생태적 특성을 바탕으로 경북 동해안을 넘어 한반도 생태관광 자원 간 연계 가능성도 함께 논의할 예정이다. 이를 통해 자연환경 보전과 관광 활성화가 조화를 이루는 지속가능한 관광모델을 모색한다.

세미나에는 조류·생태·관광 분야 전문가들이 참여해 경북 동해안 철새의 분포와 생태적 가치, 관광자원화 가능성을 살펴보고 지역별 생태지표종 발굴, 생태교육 연계, 탐조관광 콘텐츠 개발 및 지역 간 협력방안 등을 논의한다.

세미나에 참여하는 고경남 전북대 생태조경디자인학과 교수는 “철새를 꾸준히 기록하는 것은 경북의 생태적 가치를 발견하는 출발점이며, 이러한 기록과 보전이 쌓일 때 사계절 사람들이 찾아오는 지속가능한 탐조관광으로 발전할 수 있다”고 필요성을 설명했다.

김남일 사장은 “경북 동해안이 보유한 철새와 생태자원은 아직 충분히 알려지지 않은 소중한 관광자원”이라며 “이번 세미나를 계기로 지역의 생태적 가치를 체계적으로 발굴하고, 보전과 관광이 조화를 이루면서 철도를 따라 사계절 철새를 만날 수 있는 ‘철철투어’ 콘텐츠를 육성해 나가겠다”고 말했다.

이번 세미나는 자연환경과 생태관광에 관심 있는 지역 주민과 학생, 교사, 사진 애호가 등 누구나 참여할 수 있다.