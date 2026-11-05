'덜렁제' 창시 조선 명창 권삼득 기리는 국악대제전 완주서 개막

전북 완주군이 배출한 조선 후기 판소리 명창이자 독창적인 '덜렁제' 창법의 창시자인 국창 권삼득 선생의 예술혼을 기리는 대규모 국악 축제가 열린다.

국창(國唱)이란 나라에서 제일가는 뛰어난 판소리 명창을 뜻하며 덜렁제는 경쾌하고 씩씩한 느낌을 주는 독특한 판소리 가창 방식을 말한다.

완주군은 오는 7일부터 8일까지 이틀간 완주향토예술문화회관과 완주문화체육센터에서 제27회 국창 권삼득 추모 전국국악대제전을 개최한다. 명창의 얼을 잇고 국악의 대중화를 이끌기 위해 마련된 이번 대회는 초등부와 중고등부를 비롯해 신인부와 일반부로 나뉘어 치러진다.

특히 일반부는 △판소리 △무용 △기악 △타악단체 등 4개 분야로 진행되며 전국의 내로라하는 국악인들이 우승을 놓고 치열한 기량을 겨룰 예정이다. 7일 예선 경연이 펼쳐지며 8일 본선 무대에서 각 부문별 최종 승자를 가려 시상식을 진행한다.

▲행사 포스터ⓒ

본 대회에 앞서 6일 저녁에는 전야제 행사로 완주예총과 한국연극협회 완주지부가 준비한 연극 '가중호걸, 삼득이라!'가 무대에 오른다.

이 작품은 권삼득 선생의 삶과 예술적 고뇌를 현대적 감각으로 재구성한 것으로 관객들에게 판소리의 뿌리와 전통 예술의 참된 의미를 되새기는 뜻깊은 시간을 선사할 것으로 기대를 모으고 있다.

유희태 완주군수는 완주가 판소리의 맥이 살아 숨 쉬는 고장임을 강조하며, 앞으로도 권삼득 선생을 모티브로 한 다채로운 국악 콘텐츠를 꾸준히 개발해 선생의 인지도를 높이고 지역 문화 발전에 이바지하겠다고 밝혔다.