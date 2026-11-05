진도군, '2026 보배섬 국화축제' 11월 5~15일 개최

진도군이 가을의 정취를 만끽할 수 있는 '2026 보배섬 국화축제'를 오는 15일까지 11일간 개최한다.

5일 군에 따르면 올해 축제는 '국화꽃 피는 보배섬, 동화(童話)가 되다'라는 주제로 열리며, 특히 지역 농가와 군민이 참여하고 함께 만들어 가는 화합의 장으로 꾸며져 그 의미를 더한다.

이번 축제에 전시되는 화단국 16만 본 가운데 12만 본을 지역 농가에서 생산했으며, 농가가 직접 국화를 재배하고 납품하도록 지원해 농가의 소득 창출을 돕고 군민이 축제의 주체로 함께하는 상생형 축제를 마련했다.

▲2026 보배섬 국화축제 조형물ⓒ진도군

행사는 화단국을 비롯해 다채로운 조형물 약 500점과 고풍스러운 분재 약 100점이 전시되는 대규모 축제로 치러진다.

주 행사장인 진도개테마파크는 축제의 핵심 주제(테마)인 동화나라로 꾸며졌다. 입구부터 이어지는 이야기(스토리 텔링) 공간과 동화 분위기의 전시, 분재 전시 등을 통해 방문객에게 풍성한 볼거리를 제공한다.

또한, 관내 주요 거점인 철마광장과 향토문화회관 등에도 국화가 집중적으로 배치됐다.

철마광장은 화단을 중심으로 아름다운 국화가 전시되며, 향토문화회관은 '군민의 날' 행사와 어우러진 광장 중심의 국화 전시 공간을 조성해 가을 분위기를 한층 돋운다.

축제가 끝난 후 11월 16일부터 22일까지는 '나들이 기간'을 운영해 축제의 여운을 길게 이어간다.

축제 기간 중 주말에는 관람객의 눈과 귀를 즐겁게 할 다채로운 문화공연이 펼쳐진다.

▲2026 보배섬 국화축제 개막식에서 이재각 진도군수가 인사말을 하고 있다.2026.11.05ⓒ진도군

오는 13일부터 15일까지는 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 어린이 특화 프로그램을 집중적으로 운영한다.

관람객과 함께 호흡하는 마술과 길거리 공연(버스킹)을 비롯해 지역 어린이팀의 특별무대, 어린이들이 마음껏 뛰놀 수 있는 어린이 전자음악 공연(키즈 EDM) 등 다채로운 공연과 체험 행사가 펼쳐질 예정이다.

이재각 진도군수는 "올해 축제는 지역 농가가 정성껏 재배한 국화꽃으로 꾸며져 더욱 뜻 깊다"며 "동화나라를 주제로 한 다채로운 볼거리와 가족 체험 프로그램을 통해 관광객들이 진도에서 오래 머물며 축제를 즐기고, 지역 상권에도 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"고 말했다.