영양군 사회복지박람회 성료…군민 500여 명 참여

경북 영양군은 5일 군청 전정과 잔디광장 일원에서 사회복지종사자와 군민 등 500여명이 참여한 가운데 ‘제3회 영양군 사회복지 박람회’를 개최했다.

영양군이 주최하고 영양군사회복지사협회가 주관한 이번 박람회는 지역 복지서비스를 알리고 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

특히 영양군은 경북 22개 시·군 가운데 이웃돕기 모금실적 최우수 지자체로 선정돼 ‘2026년 경북 사랑의 열매 대상’을 수상하고 지역복지사업비 3천만원을 지원받았다.

이날 행사에는 지역사회복지 관련 29개 기관·단체가 참여해 32개 홍보·체험·판매 부스를 운영하며 노인·장애인·아동·청소년 등 분야별 복지서비스와 지원제도를 안내했다.

또 군과 읍·면 지역사회보장협의체가 운영한 나눔장터와 먹거리 부스 수익금 전액은 경북사회복지공동모금회를 통해 지역 소외계층 지원에 사용될 예정이다.

개회식에서는 사회복지 유공자 표창과 착한가게·착한가정 현판 전달식에 이어 군민을 위한 촘촘한 복지안전망 구축을 다짐하는 ‘복지우산 퍼포먼스’가 펼쳐졌다.

이번 박람회를 통해 지역사회복지 기관·단체 간 협력체계를 강화하고 주민참여형 나눔 문화를 확산해 촘촘한 지역복지 안전망을 구축하는 계기가 될 전망이다다.

오도창 영양군수는 “단 한 명의 군민도 소외되지 않도록 촘촘하고 따뜻한 맞춤형 복지 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.