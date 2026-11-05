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[속보] 李대통령, '20대 지지율' 12.7%p 급등…2달여만 40%대 회복
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[속보] 李대통령, '20대 지지율' 12.7%p 급등…2달여만 40%대 회복

박세열 기자  |  기사입력 2026.11.05. 15:27:50

이재명 대통령의 국정 운영 지지율이 두달여 만에 40%대를 회복했다는 여론조사 결과가 9일 나왔다.

<뉴스토마토> 의뢰로 여론조사 업체 미디어토마토가 지난 2일부터 3일까지 전국 만 18세 이상 성인남녀 1031명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 이 대통령에 대한 긍정 평가는 40.6%, 부정 평가는 55.6%로 나타났다.

2주 전 조사와 비교하면 긍정 평가는 3.1%포인트 상승했고, 부정 평가는 2.9%포인트 하락했다. 40%대 지지율은 지난 8월 말 이후 약 두달여 만이다.

연령별로는 20대의 긍정 평가가 40.0%로, 2주 전 27.3%에서 12.7%포인트 급등해, 전반적인 지지율 상승을 이끈 것으로 보인다.

30대에서는 긍정 27.5%, 부정 68.8%, 40대에서는 긍정 47.8%, 부정 49.4%, 50대에서는 긍정 46.4%, 부정 50.1%, 60대에서는 긍정 48.9%, 부정 48.6%, 70세 이상은 긍정 30.3%·부정 62.0%로 나타났다.

정치 성향별로는 중도층애서 긍정 41.8%, 부정 54.0%로 나타났고, 진보층에서는 긍정 62.0%, 부정 33.9%로 나타났다. 보수층에서는 긍정 17.3%, 부정 79.7%로 나타났다.

이번 조사는 뉴스토마토 의뢰로 무선 ARS 방식으로 진행됐고 응답률은 2.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트였다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

▲이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 상하이 국제기능올림픽 선수단 격려 오찬에서 선수단과 건배를 하고 있다. ⓒ연합뉴스

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박세열

박세열 기자

메일보내기ilys123@pressian.com

정치부 정당 출입, 청와대 출입, 기획취재팀, 협동조합팀 등을 거쳤습니다. 현재 '젊은 프레시안'을 만들고자 노력하고 있습니다. 쿠바와 남미에 관심이 많고 <너는 쿠바에 갔다>를 출간하기도 했습니다.

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