경상원, 경영혁신 TF 가동…재정 효율화·조직 개선 추진

경기도시장상권진흥원이 경기도 재정혁신 기조와 대내외 재정 여건 변화에 대응하기 위해 경영혁신 TF를 가동한다.

경상원은 원미정 원장직무대행과 경영기획본부·전략사업본부 주요 부서장 등 12명이 참여하는 경영혁신 TF를 구성했다고 5일 밝혔다.

▲경기도시장상권진흥원 경영혁신 TF 회의 ⓒ경기도시장상권진흥원

TF는 △재정운영 효율화반 △조직·현장기능 개선반 △사업·서비스 혁신반 등 3개 반으로 운영된다.

재정운영 효율화반은 기관 예산을 점검해 경상경비를 절감하고 재정 건전화 방안을 마련한다. 데이터 기반으로 예산 절감 효과를 분석하고 성과관리와 연계해 자체 수입 확대도 추진한다.

조직·현장기능 개선반은 유사 기능 통합과 조직 개편을 통해 인력 운영의 효율성을 높이고, 인공지능 전환(AX)과 디지털 전환(DX)을 활용해 반복 업무와 업무 부담을 개선할 계획이다.

사업·서비스 혁신반은 기존 사업의 성과를 점검하고 국비 공모사업 유치와 비예산 신규사업 발굴 등을 통해 새로운 사업 기반을 마련한다.

TF는 월 2회 정기회의를 통해 추진 상황과 성과를 점검하며, 긴급 현안 발생 시에는 즉시 대응반을 구성해 48시간 이내 개선안을 마련할 방침이다.

원미정 경상원 원장직무대행은 “소상공인 지원이라는 핵심 기능은 지키면서 조직과 사업 구조, 업무 방식의 비효율적인 관행은 과감히 개선해 나가겠다”고 말했다.