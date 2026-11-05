나주 '인공태양' 연구시설 예타 통과…1조4800억 국책사업 본궤도

전남광주특별시 나주에 들어설 인공태양(핵융합에너지) 연구시설 구축사업이 국가 예비타당성조사를 최종 통과하면서 1조4800억원 규모의 대형 국책사업이 본격 추진된다.

특별시는 나주 인공태양 연구시설 구축사업이 5일 예비타당성조사를 통과했다고 밝혔다.

이번 사업은 100MW급 한국형 혁신핵융합 실증로 건설에 필요한 설계와 핵심기술을 개발하기 위한 것으로, 핵융합에너지 분야의 국내 연구개발 역량을 높이고 미래 에너지산업 기반을 구축하는 데 목적이 있다.

▲인공태양 연구시설 조감도 2026. 11. 05 ⓒ전남광주시

핵융합에너지는 태양이 에너지를 만들어내는 원리를 활용하는 차세대 에너지원으로, 온실가스 배출을 줄일 수 있는 탄소중립 시대의 미래 에너지 기술로 주목받고 있다.

연구시설은 나주시 왕곡면 일원에 2036년까지 구축될 예정이다. 특별시는 예타 통과에 따른 후속 절차로 토지보상과 부지 정지 작업을 진행하고, 2028년까지 시설 구축에 필요한 부지를 제공할 계획이다.

지역경제 파급효과도 상당할 것으로 전망된다. 연구시설이 완공되면 연구인력 2000명 이상이 상주하고, 국내외 연구자 2000~3000명이 매년 나주를 방문할 것으로 예상된다.

특히 한국전력공사와 한국에너지공과대학교(KENTECH) 등 지역의 에너지 연구·산업 인프라와 연계해 핵융합 연구개발부터 전문인력 양성, 관련 기업 유치까지 이어지는 산업 생태계 조성에도 탄력이 붙을 것으로 기대된다.

특별시는 연구시설 구축을 계기로 지역 에너지산업의 경쟁력을 높이고, 연구개발 성과가 기업 투자와 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있도록 관계 기관과 협력을 강화할 방침이다.

배용석 에너지산업본부장은 "예비타당성조사 통과는 인공태양 연구시설이 국가 핵융합에너지 기술 개발의 거점으로 나아가는 중요한 전환점이다"며 "2028년까지 부지를 적기에 제공하고 관계 기관과 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.