이재각 진도군수, 전남광주통합시 찾아 지역 현안사업 지원 요청

이재각 진도군수가 5일 전남광주통합특별시 무안청사를 방문해 백승주 균형발전부시장과 윤난실 시민주권부시장을 만나 진도군 주요 현안사업의 필요성을 설명하고 적극적인 지원과 협력을 요청했다.

이 군수는 이날 백승주 균형발전부시장과의 면담에서는 ▲지방도 801호선(해남 산이~우수영) 도로 개설 ▲녹진권 국도 입체화 교차로 재정비 ▲광주~영암 초고속도로 노선 우수영 연장 ▲진도항 여객선 항만시설 확충 ▲서망항 국가어항 확장 등 교통망 확충과 항만시설 개선을 위한 5개 사업을 건의했다.

특히, 광역 교통망의 확충과 항만시설의 개선은 진도의 접근성을 높이고 물류와 관광 경쟁력을 강화하기 위한 핵심 사업인 만큼, 사업의 시급성과 필요성을 강조하고 특별시 차원의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

▲이재각 진도군수(왼쪽 두번째)가 5일 윤난실 전남광주통합특별시 시민주권부시장과 면담을 갖고 지역현안 지원을 요청했다.2026.11.05ⓒ진도군

이어 윤난실 시민주권부시장과의 면담에서는 연륙교가 없는 조도면의 의료지원 확대를 건의했다.

의료 인력을 확보하기 어려운 섬 지역의 의료서비스 공백을 해소하고 주민들의 기본적인 의료 접근성을 보장하기 위한 지원 필요성을 전달했다.

이재각 진도군수는 "진도군의 지속 가능한 발전을 위해서는 광역 교통망과 항만 등 기반시설 확충은 물론, 섬 지역 주민들의 의료와 복지 여건을 개선하는 것도 중요하다"며 "전남광주통합특별시와 긴밀한 협력체계를 구축해 지역 현안사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.