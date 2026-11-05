해남군, 제28회 대한민국 지속가능발전 공모전 '대상'

해남군이 주민주도형 자원순환 사업인 '땅끝희망이'로 제28회 대한민국 지속가능발전 공모전에서 대상(국회의장상)을 수상했다.

5일 군에 따르면 이날 정부세종컨벤션센터에서는 기후에너지환경부·전국지속가능발전협의회가 주최한 '2026 대한민국 지속가능발전대회'가 열렸다.

해남군은 2024년 '해남형 ESG'정책으로 우수상, 2025년 '해남형 지속가능발전목표(SDGs)의 정책 실행과 군민 생활화'로 최우수상을 받은 데 이어 올해는 자원순환사업인 '땅끝희망이'로 대상을 수상했다.

▲해남군이 제28회 대한민국 지속가능발전 공모전에서 대상(국회의장상)을 수상했다.2026.11.05ⓒ해남군

올해 수상작인 '땅끝희망이'는 주민이 직접 재활용품을 모아 분류하고 이웃에게 올바른 분리배출 방법을 가르치는 농어촌형 자원순환 사업이다.

2021년 재활용품 유가보상제로 시작해 13개 면을 정기적으로 찾아가는 수거체계를 갖췄다. 산이면 새마을부녀회와 화산면 주민자치회 등 마을조직이 재활용품 분류와 계량, 실적 기록을 직접 맡는 주민 주도형 사업으로 발전했다.

2024년부터는 주민 자원순환활동가 44명을 양성해 마을과 학교를 찾아가는 교육을 실시하고 있다. 지난해에는 전체 515개 마을 중 434개 마을에서 교육이 이뤄졌다.

이 기간동안 고품질 재활용품 회수량은 2023년 143톤에서 2025년 228.2톤으로 약 1.6배 늘었다. 주민들에게 5563만원의 포인트 보상이 이뤄졌으며, 일부 주민조직은 적립금을 장학기금과 취약계층 지원 등에 환원하고 있다.

지난해에는 전국 각지에서 74건, 1313명이 해남을 찾아 자원순환 운영 사례를 견학하는 등 다른 지역의 관심도 이어지고 있다.

명현관 해남군수는 "이번 대상은 매주 자원을 모으고 이웃을 가르쳐 온 주민들이 만들어낸 결과"라며 "땅끝희망이가 대한민국 농어촌 자원순환의 새로운 표준이 될 수 있도록 주민참여를 확대하고 지속가능한 운영체계를 강화하겠다"고 말했다.