한국가스공사, ‘2026년 부품국산화 기술개발 협력사 상생협의회’ 개최

한국가스공사(사장 홍의락)는 5·6일 이틀간 대구 본사에서 ‘2026년 부품국산화 기술개발 협력사 상생협의회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 협의회는 LNG 설비 운영에 필요한 핵심부품의 국내 기술개발을 촉진하고, 협력사의 현장 의견과 기술 제언을 수렴해 신규 국산화 과제를 발굴하고자 마련됐다.

이번 행사에는 가스공사 본사 국산화 담당 부서 및 전국 5개 LNG 생산기지 전문가와 대용량 저압 LNG 펌프, 초저온 볼베어링, 하역암 유압실린더 등 주요 국산화 과제를 수행 중인 협력사 관계자들이 참석했다.

가스공사는 상생협의회에서 수렴된 의견을 바탕으로 실증 테스트베드 제공 등 실질적인 지원과 함께 기술협력 체계를 더욱 강화해 나갈 방침이다.

가스공사 관계자는 “LNG 설비 핵심부품의 국산화는 안정적인 설비 운영과 국가 기술역량 강화에 직결되는 핵심 과제”라며, “앞으로도 현장 중심의 지속적인 소통을 통해 협력사와 함께 실질적인 국산화 성과를 창출할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”라고 밝혔다.