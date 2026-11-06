문경시, 2026년 보훈가족 위안행사 개최

경북 문경시 보훈단체협의회(회장 조현필)는 지난 5일 가야웨딩에서 보훈가족 500여 명이 참석한 가운데 2026년 보훈가족 위안행사를 개최했다.

이번 행사는 국가를 위해 헌신하고 희생하신 국가유공자와 보훈가족에게 감사와 존경의 마음을 전하고, 보훈가족 간 화합과 친목을 도모하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 김학홍 문경시장을 비롯한 주요 내빈과 보훈단체 회원 및 가족들이 참석해 뜻깊은 시간을 함께했다.

행사는 개회식, 내빈 축사, 오찬 및 화합의 시간 등으로 진행됐으며, 참석자들은 서로의 안부를 나누고 보훈가족으로서의 자긍심을 되새기는 시간을 가졌다.

조현필 보훈단체협의회장은 “국가를 위해 헌신하신 선배 국가유공자 여러분과 그 곁에서 묵묵히 함께해 오신 보훈가족 여러분께 깊은 감사와 존경을 표한다”며, “오늘 행사가 서로의 노고를 위로하고 따뜻한 정을 나누는 화합의 자리가 되기를 바라며, 앞으로도 보훈가족의 권익 증진과 보훈문화 확산을 위해 보훈단체협의회가 앞장서겠다”고 말했다.

김학홍 문경시장은 “오늘날 우리가 누리는 자유와 평화, 그리고 번영은 국가를 위해 헌신하신 국가유공자 여러분의 숭고한 희생과 애국정신이 있었기에 가능했다”며, “그동안 국가와 지역사회를 위해 헌신하신 보훈가족 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”고 전했다.

이어 “문경시는 국가유공자와 보훈가족이 합당한 예우와 존경을 받을 수 있도록 보훈정책을 더욱 세심하게 살피고, 실질적인 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.