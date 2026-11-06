울주군, 중국 쿤산시와 우호교류 추진…산업·경제 협력 확대

울산 울주군이 중국 장쑤성 쿤산시와 우호교류도시 수립을 위한 의향서를 체결하고 산업·경제 분야를 중심으로 양 도시 간 국제교류와 협력 확대에 나선다.

6일 울산 울주군이 지난 5일 중국 장쑤성 쿤산시를 방문해 양 도시 간 우호교류도시 수립 의향서를 체결했다고 밝혔다.

▲울주군과 중국 쿤산시가 우호교류도시 수립 의향서 체결하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ울주군

이번 행사는 이순걸 울주군수, 정우식 울주군의회 의장 등 울주군 관계자 30명을 비롯해 울주군 중소기업 경영인 20명이 참석했으며 쿤산시는 리후이 정협 주석 등 관계자 9명이 함께했다. 이날 양측은 우호교류도시 수립 의향서에 서명하고 만찬을 함께하며 양 도시 간 지속적인 교류와 협력 확대에 뜻을 모았다.

공식 행사에 앞서 울주군 방문단은 산업 전시관과 글로벌 자동차 부품 기업인 게스탐프(Gestamp)를 방문해 쿤산시의 산업 현황과 자동차부품 생산시설을 둘러봤다. 이어 간담회에 참석해 양 도시의 경제·사회 현황을 소개하고 쿤산시의 중점산업과 관련 지원정책을 공유했다.

이순걸 군수는 "이번 방문을 통해 쿤산시의 산업 발전 현황과 경쟁력을 직접 확인할 수 있었다"며 "양 도시가 가진 경험을 공유해 산업 발전과 기업 지원 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 방안을 모색하겠다"고 말했다.