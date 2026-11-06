대전시, 늦가을 단풍 명소 5곳 추천…도심 곳곳 가을빛 절정

▲서구 장안동에 위치한 장태산자연휴양림 ⓒ대전시

대전시가 11월 단풍 절정기를 맞아 늦가을 정취를 즐길 수 있는 지역 대표 나들이 명소 5곳을 추천했다.

대전시는 10월 말부터 11월 초까지 도심 공원과 숲이 가을빛으로 물드는 시기에 맞춰 시민들이 가까운 곳에서 휴식과 산책을 즐길 수 있는 명소를 선정했다고 밝혔다.

서구 장안동 장태산자연휴양림은 붉게 물든 메타세쿼이아 숲이 장관을 이루는 대표적인 단풍 명소다. 숲속 스카이웨이와 출렁다리에서는 울창한 숲과 가을 풍경을 한눈에 감상할 수 있다.

중구 대사동 보문산은 형형색색의 단풍 숲길을 따라 가벼운 산책부터 등산까지 다양한 코스를 즐길 수 있는 도심 근교 산행지다.

대덕구 장동 계족산은 14㎞에 이르는 황톳길과 주변 단풍이 어우러져 가을철 숲길 산책을 즐기기에 적합하다.

도심 속 휴식공간인 서구 둔산동 한밭수목원도 추천 명소에 포함됐다. 단풍나무와 은행나무, 습지원 등이 산책로와 어우러져 가족 단위 나들이객이 가을 정취를 즐기기 좋다.

서구와 유성구에 걸쳐 조성된 갑천생태호수공원은 탁 트인 호수와 수면에 비친 가을 풍경을 감상할 수 있는 새로운 나들이 명소로 꼽혔다.

대전시는 수종과 기상 여건에 따라 단풍 진행 상황이 달라질 수 있는 만큼 방문 전 현지 상황을 확인해 달라고 당부했다.

대전시 관계자는 “11월은 대전의 숲과 공원이 다채로운 가을빛으로 물드는 시기”라며 “시민들이 가까운 공원과 숲에서 자연을 감상하며 소중한 가을 추억을 만들길 바란다”고 말했다.