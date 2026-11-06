순창군, 장애인·비장애인 함께 즐기는 창작 연극 '발효의 힘' 첫선…11~12일 추가 무대

▲공연 모습 ⓒ순창군

순창발효관광재단이 무장애 창작연극 '꿈속의 발효왕국, 발효의 힘'을 선보였다.

순창발효관광재단은 순창발효테마파크 푸드사이언스관 미디어관에서 창작연극 '발효의 힘' 첫 공연을 지난 5일 개최했다.

이번 공연은 한국장애인문화예술원이 주관하는 '2026년 무장애 문화향유 활성화 지원사업'에 선정돼 확보한 국비 8000만원으로 추진됐다.

공연은 오는 11일과 12일 오후 2시에도 열린다.

연극은 고추장, 된장, 간장 등 순창의 전통 발효문화를 상상 속 발효왕국 이야기로 풀어낸 가족형 공연으로 장애 유형에 관계없이 관람할 수 있도록 수어 통역, 한글 자막, 음성 해설, 점자 및 쉬운 글 안내서 등을 제공한다.

재단은 첫 공연에서 장애인 관객 모니터링단을 운영해 작품 이해도, 이동 동선, 관람 편의성 등을 점검했으며 개선사항은 후속 공연에 반영할 계획이다.

선윤숙 재단 대표는 "앞으로도 지역사회와 협력해 장애인과 비장애인 모두가 함께 즐길 수 있는 문화예술 콘텐츠를 계속해서 확대해 나가겠다"고 전했다.