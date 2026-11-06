전북교육청, 직업계고교 학생 국가직 9급 최종 합격 문 넓힌다

전북특별자치도교육청이 도내 직업계고 학생들의 취업 역량을 강화하고 공직 진출의 최종 관문을 넘을 수 있도록 전방위 지원에 팔을 걷어붙였다.

전북교육청은 2026년도 국가직 지역인재 9급 수습직원 선발시험 필기시험에 합격한 도내 직업계고 학생 15명을 대상으로 최종 합격을 돕기 위한 집중 면접 교육을 운영한다고 6일 밝혔다. 이번 교육은 6일부터 27일까지 매주 금요일 총 네 차례에 걸쳐 전주비전대학교 행복기숙사에서 진행된다.

올해 필기시험에는 도내 12개 학교에서 27명이 응시해 6개 학교 15명(재학생 14명, 졸업생 1명)이 1차 합격자 명단에 이름을 올렸다. 분야별로는 행정 8명을 비롯해 공업 2명, 세무 1명, 관세 1명, 농업 1명, 보건 1명, 해양수산 1명 등이다.

지역인재 9급 선발시험은 전국 직업계고 우수 인재를 공직에 고르게 채용하기 위해 도입된 인사 제도로, 필기시험과 서류전형을 거쳐 최종 면접을 통과해야 임용된다.

전북교육청은 수험생들이 최종 관문에서 제 기량을 마음껏 발휘할 수 있도록 응시 분야별 특성을 반영한 실습 중심의 프로그램을 마련했다. 학생 개개인의 준비 상태를 점검하고 강점과 약점을 파악해 일대일 맞춤형 조언을 제공함으로써 실전 대응 능력과 자신감을 끌어올리는 데 무게를 뒀다.

▲전북특별자치도교육청이 도내 직업계고교 학생들의 국가직 9급 합격을 지원하기 위한 면접 특강을 진행하고 있다. ⓒ

교육 과정은 단계별 실전 훈련으로 구성됐다. 1회차에는 기본 면접 평가와 일대일 상담을 통해 개인별 준비 수준을 진단하고 평가 기준과 기출문제를 분석해 대비 전략을 짠다. 이어 2회차에는 경험과 상황에 대처하는 개별 과제 작성과 첨삭, 5분 주제 발표 코칭을 진행하며 논리적 구성 능력을 기른다.

3회차에서는 면접관 2명과 지원자 1명으로 짝을 이룬 모의면접을 진행해 보완점을 짚어보고, 마지막 4회차에는 실제 시험장과 동일한 환경에서 두 차례 심층 모의면접을 치러 현장 적응력을 극대화한다.

오지숙 도교육청 창의인재교육과장은 필기시험을 통과한 학생들이 최종 면접에서도 실력을 유감없이 펼쳐 공직에 안정적으로 진출할 수 있도록 분야별 맞춤형 실습과 모의면접을 아낌없이 뒷받침하겠다고 밝혔다.