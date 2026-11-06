강릉시, 심야 수요응답형 자율주행차 본격 개시

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 대중교통 운행이 종료되는 심야 시간대 시민과 방문객의 이동 불편을 해소하기 위해 6일부터 심야 수요응답형(DRT) 자율주행차 운행을 본격 개시했다.

강릉시는 올해 2월 국토교통부 공모사업인 ‘자율주행차 시범운행지구 서비스 지원사업’에 선정됐다. 이에 따라 총 사업비 6억원(국비 3억원, 도비 9000만원, 시비 2억 1000만원)을 투입해 자율주행차 심야 서비스를 추진했다.

▲강릉시는 대중교통 운행이 종료되는 심야 시간대 시민과 방문객의 이동 불편을 해소하기 위해 6일부터 심야 수요응답형(DRT) 자율주행차 운행을 본격 개시했다.ⓒ강릉시

투입 차량은 PV5(자율주행 개조) 2대이며, 최첨단 라이다(LiDAR), 카메라, 센서 등이 탑재돼 있어 주간보다 변수가 많은 야간 도로 환경에서도 안전하게 자율주행을 수행한다. 또한 법정 안전기준에 맞춰 전문 시험운전자(안전요원)가 탑승해 돌발 상황에 대비한다.

운행 구간은 기존 관광형 자율주행차 노선 27.3km 내 정류장(강릉역·터미널·교동지구·안목해변 등)을 기반으로 수요응답형(DRT) 방식으로 운행한다. 운행일은 매주 금요일부터 월요일까지이며, 운행 시간은 오후 10시부터 다음 날 오전 5시까지다. 차량 1대당 최대 4명까지 탑승할 수 있으며, 이용료는 무료다.

이용 방법은 이용자가 전용 모바일 앱(셔클)을 통해 출발지와 목적지(지정 정류장)를 설정해 차량을 호출하면 차량이 실시간으로 최적 경로를 생성해 운행한다. 모바일 앱 이용이 어려운 경우에는 전화호출 콜센터를 통해 차량을 호출할 수 있다.

한편, 지난 10월 ‘2026 강릉 ITS 세계총회’ 기간 중 기술 시연 프로그램을 운영해 684명의 참가자가 자율주행 서비스를 체험했다. 이 기간 관광형 자율주행차는 433명, 벽지노선 자율주행차는 118명을 수송하는 등 다양한 자율주행 서비스를 선보였다. 특히 세계총회에 참가한 외국인 방문객과 ITS 관계자들이 직접 자율주행차를 체험하며 높은 관심과 호응을 보였으며, 이를 통해 강릉시의 미래 모빌리티 서비스의 가능성을 확인하는 계기가 됐다.

임신혁 ITS추진과장은 “이번 자율주행차 심야 운영은 기존 관광형 자율주행차 사업의 운영 노하우를 적극 활용해 서비스를 심야 시간대로 확장했다는 점에서 의미가 크다”며, “강릉 ITS 세계총회 이후에도 자율주행 실증도시, 무인 DRT 자율주행 실증사업 등 다양한 미래 모빌리티 서비스를 지속적으로 도전하겠다”고 말했다.