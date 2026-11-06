양양군, ‘2027 코리아둘레길 하이라이트 구간 활성화 사업’ 공모 선정

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 ‘2027 코리아둘레길 하이라이트 구간 활성화 사업’ 사전 공모에 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 공모에는 전국 11개 지역이 선정됐으며, 양양군은 해파랑길 44코스 일부 구간을 활용해 걷기 여행과 지역 관광자원을 연계한 해양힐링형 체류 관광 프로그램을 선보일 계획이다.

▲양양군은 문화체육관광부와 한국관광공사가 추진하는 ‘2027 코리아둘레길 하이라이트 구간 활성화 사업’ 사전 공모에 선정됐다. ⓒ양양군

코리아둘레길은 동·서·남해안과 비무장지대(DMZ) 접경지역을 연결하는 총연장 약 4500km의 걷기 여행길로, 지역의 자연·문화·관광자원을 연계한 대표적인 도보 여행 관광자원이다.

양양군은 이번 사업을 통해 ‘양양연어로드’를 주제로 오산리선사유적박물관에서 남대천 하구, 낙산대교, 조산해변을 거쳐 낙산해변으로 이어지는 해파랑길 44코스 일부 구간을 특화 관광구간으로 조성할 계획이다.

오산리, 남대천, 낙산해변, 일출 해변 맨발 걷기 등 4개의 맞춤형 걷기 코스를 운영하며, 각 코스는 60~90분 소요되는 원점회귀형으로 구성해 관광객들이 개인의 취향과 일정에 따라 자유롭게 선택할 수 있도록 할 예정이다.

또한 낮에는 맞춤형 걷기 프로그램을 운영하고, 저녁에는 불꽃놀이와 공연, 비치마켓 등 다양한 야간 관광 콘텐츠를 연계해 관광객의 체류시간을 늘릴 계획이다.

이와 함께 주변 관광지와 숙박시설, 음식점, 체험시설 등을 연계한 체류형 관광상품을 개발해 관광객의 지역 내 소비를 유도하고, 관광 활성화 효과가 지역 상권 전반으로 확산될 수 있도록 할 방침이다.

양양군은 이번 사업을 계기로 해파랑길을 단순히 걷고 지나가는 관광코스에서 벗어나, 지역의 자연경관과 문화, 먹거리, 숙박, 체험을 함께 즐길 수 있는 체류형 관광자원으로 발전시킨다는 구상이다.

김정중 군수는 “이번 공모 선정은 양양의 우수한 자연자원과 특색 있는 관광 콘텐츠를 결합해 체류형 관광의 기반을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라며, “양양연어로드를 대한민국을 대표하는 걷기 여행 관광상품으로 육성하고, 관광객의 체류 확대가 지역 상권 활성화로 이어지는 지속 가능한 관광 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.