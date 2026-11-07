[속보] 보수 서정욱, '오세훈·장동혁 연대'에 "짧으면 전당대회, 길면 총선까지"

보수성향 정치평론가 서정욱 변호사가 오세훈 서울시장과 장동혁 국민의힘 대표의 연대를 두고 "궁극적으로의 연대는 안 된다"라고 전망했다.

서 변호사는 6일 CBS라디오에 출연해 "일시적으로 같은 배를 탔지만 배에서 내리면 싸운다"며 이 같이 말했다.

그는 "언제까지 배를 같이 탈 수 있을까"라고 반문하며 "짧으면 전당대회까지이고 좀 길게 가면 총선까지"라고 전망했다.

그는 "어차피 총선 때 오세훈 시장은 공천권을 행사하지 못하니깐 연대해서 지분 좀 챙기자(고 생각하거나) 아니면 전당대회에서 싸우지 않을까 싶다"며 "오세훈 시장이 대리인이나 누굴 다른 사람을 지지하면, 장동혁 대표와 연대는 전당대회 때 끝나지 않을까 본다"라고 주장했다.

그는 장동혁 대표의 연임 가능성에 대해 90% 이상이라면서 "현재 당대표에 나올테니 도와달라는 사람이 10명이 넘는다"며 "나오는 사람이 너무 많으면 현 당대표가 제일 유리하다. 엄청나게 분산되기 때문"이라고 분석했다.

그는 "더군다나 오세훈하고 한동훈이 못 나온다. (그들이) 대리 내세우고 되겠는가"라며 "지금 분위기로는 장동혁 표가 분산되는 이진숙만 안 나오면 (된다)"라고 설명했다.