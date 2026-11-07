박지원, '친청계 겨냥? "이제 신천지 거론하면 초가 삼간 불지르는 사람"

박지원 더불어민주당 의원이 김민석 당대표에게 "이제 충분하기에 더 이상 신천지 문제를 대표 자신부터 거론하지 않으시길 바란다"라고 촉구했다.

박 의원은 6일 자신의 페이스북에 "대표께서는 의총과 최고위원회의에서 필요하고도 충분한 사과를 했고, 더욱이 한정애 사무총장께서도 조사 자료 열람까지 시키고 있다"며 이 같이 말했다.

그는 "벼룩 잡자고 초가 삼간 불태울 수는 없다"며 "선당후사"를 언급했다.

그러면서 그는 "이제 더 이상 신천지 문제를 거론하는 사람은 초가 삼간에 불지르는 사람"이라고 일축했다.

김민석 대표는 지난 8월 전당대회 기간 당시 제기한 신천지 조직적 당원 가입 의혹과 관련해서 이날도 재차 사과했다. 친청계는 조사 결과의 전면 공개와 책임 있는 사과를 촉구하고 있다. 반면 친명계에선 당내 갈등을 수습해야 한다며 김 대표를 옹호하고 나섰다.

민주당은 이날부터 국회의원과 지역위원장을 대상으로 신천지 의혹 태스크포스(TF) 조사 결과에 대한 비공개 열람을 시작했다.