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박지원, '친청계 겨냥? "이제 신천지 거론하면 초가 삼간 불지르는 사람"
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박지원, '친청계 겨냥? "이제 신천지 거론하면 초가 삼간 불지르는 사람"

허환주 기자  |  기사입력 2026.11.07. 08:23:55

박지원 더불어민주당 의원이 김민석 당대표에게 "이제 충분하기에 더 이상 신천지 문제를 대표 자신부터 거론하지 않으시길 바란다"라고 촉구했다.

박 의원은 6일 자신의 페이스북에 "대표께서는 의총과 최고위원회의에서 필요하고도 충분한 사과를 했고, 더욱이 한정애 사무총장께서도 조사 자료 열람까지 시키고 있다"며 이 같이 말했다.

그는 "벼룩 잡자고 초가 삼간 불태울 수는 없다"며 "선당후사"를 언급했다.

그러면서 그는 "이제 더 이상 신천지 문제를 거론하는 사람은 초가 삼간에 불지르는 사람"이라고 일축했다.

김민석 대표는 지난 8월 전당대회 기간 당시 제기한 신천지 조직적 당원 가입 의혹과 관련해서 이날도 재차 사과했다. 친청계는 조사 결과의 전면 공개와 책임 있는 사과를 촉구하고 있다. 반면 친명계에선 당내 갈등을 수습해야 한다며 김 대표를 옹호하고 나섰다.

민주당은 이날부터 국회의원과 지역위원장을 대상으로 신천지 의혹 태스크포스(TF) 조사 결과에 대한 비공개 열람을 시작했다.

▲6일 국회에서 열린 금융시장 안정 및 투자자 보호를 위한 긴급 간담회에서 더불어민주당 김민석 대표가 발언하고 있는 가운데 경제상황판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 이날 간담회에는 정부 측에서 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관, 이억원 금융위원장, 이찬진 금감원장이 참석했다. ⓒ연합뉴스

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허환주

허환주 기자

메일보내기kakiru@pressian.com

2009년 프레시안에 입사한 이후, 사람에 관심을 두고 여러 기사를 썼다. 2012년에는 제1회 온라인저널리즘 '탐사 기획보도 부문' 최우수상을, 2015년에는 한국기자협회에서 '이달의 기자상'을 받기도 했다. 현재는 기획팀에서 일하고 있다.

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