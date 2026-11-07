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[속보] 신장식, '민주당 조기 합당론'에 "우리가 민주당 밥상 오르내리는 반찬종지인가"
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[속보] 신장식, '민주당 조기 합당론'에 "우리가 민주당 밥상 오르내리는 반찬종지인가"

허환주 기자  |  기사입력 2026.11.07. 11:28:52

신장식 조국혁신당 대표가 합당 추진이 아직 이르다는 더불어민주당 내 비판을 두고 "조국혁신당은 민주당 밥상 위에 오르락내리락하는 반찬종지가 아니다"라고 강하게 비판했다.

신 대표는 6일 MBC라디오에 출연해 민주당을 향해 "대한민국 정치에서 무엇이 더 정당하고 보다 더 바람직한가라는 관점에서 토론이 됐으면 좋겠다"라며 이 같이 말했다.

그는 "'밥상에 오늘은 별로 먹을 게 없네. 그러면 밥상 아래에 있던 조국혁신당 합당 반찬종지를 올려서 조금 더 풍부하게 풍성하게 만들어볼까. 지금은 밥상에 풍성한 게 많이 있네. 그러면 합당은 다시 밥상 아래로 내려놓자'라고 합당을 생각하시는 게 아닌가"라고 반문하며 "영전체의 승리라고 하는 관점에서 다당제 연합정치가 좋은지, 아니면 큰 집을 짓고 왼쪽방, 가운데방, 오른쪽방을 쓰는 게 좋을지에 대해서 논의하는 게 필요하다"고 주장했다.

그는 "그렇다면 그 토론의 결론이 무엇이 되든, 국민들도 납득이 되고 양당의 당원들도 납득할 수 있다"며 "그런데 그게 아니라 무슨 '미략이 있다' 또는 '조국혁신당은 사회주의다' 이렇게 이야기를 하면 이건 합당을 하자는 이야기가 아니다"라고 선을 그었다.

그는 "이렇게 되면 '이건 밟고 지나가야 되겠다는 것으로 조국혁신당을 보는 게 아니냐' 라고 당원들이나 지지자들은 볼 수 있다"며 "어떤 결론이 나도 좋으니 한국정치의 바람직한 방향이 다당제 연합정치냐, 아니면 빅텐트냐. 아니면 진영 전체가 승리하기 위해서, 내란을 온전히 극복하고 청산하기 위해서 어떤 형식과 어떤 정치적 합의, 어떤 제도와 어떤 정치적 합의를 이루어낼 거냐는 관점에서 서로 눈을 바라봤으면 좋겠다"라고 제안했다.

▲조국혁신당 신장식 대표가 5일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스
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허환주

허환주 기자

메일보내기kakiru@pressian.com

2009년 프레시안에 입사한 이후, 사람에 관심을 두고 여러 기사를 썼다. 2012년에는 제1회 온라인저널리즘 '탐사 기획보도 부문' 최우수상을, 2015년에는 한국기자협회에서 '이달의 기자상'을 받기도 했다. 현재는 기획팀에서 일하고 있다.

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