급락장 1000만원 풀매수 박용진, 유승민·한동훈 겨냥 "불난 집 부채질은 무책임"

박용진 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장이 국내 증시가 폭락한 6일 "주가가 급락하는 상황에서 저는 오랜만에 주식을 매수하고 그 사실을 알렸다"라고 밝혔다.

박 부위원장은 이날 자신의 페이스북에 "국민들의 불안과 걱정이 큰 상황에서 일부 야당 정치인들이 시장의 안정을 걱정하기보다 이재명 정부와 민주당을 공격하는 데 급급한 모습을 보이고 있다"며 이 같이 말했다.

공개된 거래 내역에 따르면 박 부위원장은 이날 오전 10시49분 KODEX 200 ETF 128주를 주당 7만8330원에 매수했다. 총매수금액은 1002만6240원이다.

그는 "정치적 공방을 위해 국민들의 불안심리를 자극하고, 불난 집에 부채질하는 듯한 태도는 무책임하다고 생각한다"며 "그런 점에서 유승민 전 의원과 한동훈 전 대표의 발언은 몹시 아쉽다"라고 밝혔다.

그는 "정치는 국민을 안심시키고 불안을 덜어드리는 역할을 해야 한다. 정치인은 눈앞의 정치적 이익보다 국민의 삶과 민생을 먼저 생각해야 한다"며 "저 역시 오늘의 주가 하락을 가볍게 생각하지 않는다. 투자자 여러분의 걱정과 불안이 얼마나 클지 잘 알고 있다"라고 설명했다.

그는 그러면서 "다만 이런 때일수록 우리 기업들을 믿고, 경제와 시장에 대한 신뢰를 지키는 일이 중요하다고 생각했다. 말로만 믿는다고 하는 것이 아니라, 작은 행동으로라도 그 믿음을 보여드리고 싶었다"라며 "저는 대한민국 경제의 저력을 믿는다. 이재명 정부가 시장의 신뢰를 지키기 위해 책임을 다할 것이라 믿는다"라고 덧붙였다.