대전 사회연대경제 한마당 12일 개최

▲ 대전일자리경제진흥원이 12일 대전사회적경제혁신타운에서 '2026 대전 사회연대경제 한마당'을 연다. ⓒ대전일자리경제진흥원

대전 지역 사회적기업과 마을기업, 협동조합, 자활기업이 한자리에 모여 한 해 성과를 나누는 행사가 열린다.

대전일자리경제진흥원은 12일 대전사회적경제혁신타운에서 '2026 대전 사회연대경제 한마당'을 연다고 밝혔다. 기업 사이 교류와 협력을 넓히고 기업과 시민, 유관기관이 지역 사회연대경제 성과를 함께 나누자는 취지다.

사회연대경제는 이윤보다 일자리 창출이나 지역 문제 해결 같은 사회적 가치를 앞세우는 경제활동이다. 사회적기업과 협동조합, 마을기업, 자활기업 등이 여기에 속한다. 그동안 '사회적경제'로 불리다 최근 정부 정책에서 '사회연대경제'라는 이름이 쓰이고 있다.

행사에는 대전시 정무과학부시장과 시의회 의장, 지역 사회연대경제기업 관계자 등 100여 명이 참석할 예정이다. 식전 공연에 이어 성과 영상 상영, 개회사와 축사, 유공자 표창, 우수사례 발표 순으로 진행된다.

지역 사회연대경제 발전에 기여한 17명이 상을 받는다. 대전시장 표창 7명, 대전시의회 의장 표창 5명, 사회연대경제인상 5명이다. 사회적기업 ㈜알비노는 우수사례 발표에 나서 기업이 성장해 온 과정과 성과를 소개한다.

행사 당일 오전 11시부터 오후 4시까지는 사회연대경제기업이 참여하는 플리마켓이 열린다. 시민들이 기업 제품을 직접 보고 살 수 있는 자리로, 기업 홍보와 판로 확대를 돕기 위해 마련했다.

최재근 대전일자리경제진흥원장은 "사회연대경제는 지역사회가 함께 성장하고 공동의 가치를 만들어 가는 중요한 경제활동"이라며 "기업들이 안정적으로 성장하고 경쟁력을 높일 수 있도록 현장 중심 지원과 협력을 이어가겠다"고 말했다.