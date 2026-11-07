1년 간 월 최대 11만 원…태백시, 취약계층·장애인 체육활동 지원

태백시는 취약계층 유·청소년과 장애인의 스포츠활동 참여 기회를 확대하고 건강한 여가생활을 지원하기 위해 오는 9일부터 27일까지 '2027년 스포츠강좌이용권 지원사업' 신청을 접수한다.

이는 경제적 여건 등으로 체육활동 참여에 어려움을 겪는 유·청소년과 장애인에게 스포츠강좌 수강료를 지원해 건강 증진과 삶의 질 향상을 돕는 사업이다.

▲2027년 스포츠강좌이용권 지원사업. ⓒ태백시

2027년 태백시 1차 신청 지원 규모는 유·청소년 스포츠강좌이용권 86명, 장애인 스포츠강좌이용권 30명 등 총 116명이다.

유·청소년 스포츠강좌이용권 1차 신청 대상은 국민기초생활수급가구, 차상위계층 및 범죄피해가구에 속한 5세부터 18세까지의 유·청소년(2009년 1월 1일~2022년 12월 31일 출생자)이다.

선정 대상자에게는 월 최대 10만 5천 원의 스포츠강좌 수강료를 12개월간 지원한다.

2차 신청은 2027년 3월 중 별도로 진행하기로 했다.

행정안전부 지정 인구감소지역 거주자, 3자녀 이상 다자녀가구 및 북한이탈주민 가구에 속한 유·청소년을 대상으로 한다.

장애인 스포츠강좌이용권은 장애인복지법에 따른 등록장애인 중 5세부터 69세까지(1958년 1월 1일~2022년 12월 31일 출생자)를 대상으로 한다.

선정 대상자에게는 월 최대 11만 원의 스포츠강좌 수강료를 12개월간 지원한다.

신청은 스포츠강좌이용권 홈페이지 또는 장애인스포츠강좌이용권 홈페이지에서 온라인으로 진행할 수 있다.

주소지 관할 동 행정복지센터를 방문해 신청하는 것도 가능하다.

대상자 선정은 30일부터 12월 10일까지 진행하고 선정 결과는 확정 후 개별 문자로 안내할 예정이다.

신청은 선착순이 아니므로 신청 기간 내에 접수하면 된다.

태백시 관계자는 "이번 사업을 통해 경제적 여건이나 장애로 인해 체육활동에 어려움을 겪는 시민들이 다양한 스포츠활동에 참여할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 시민들의 건강 증진과 스포츠 복지 향상을 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.