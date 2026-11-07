춘천 육림고개에서 피어난 부활의 노래…착한 임대료·청년 창업

춘천시 육림고개가 건물주·상인·주민의 상생 협력을 바탕으로 골목상권 재도약에 나선다.

육림고개 상인회(회장 김선영)는 6일 육림고개 공실 상가에서 '육림고개 활성화를 위한 상생협력 행사'를 열었다.

▲육림고개 활성화 상생협력 행사. ⓒ춘천시

춘천시, 춘천사회혁신센터, 한림대학교 창업지원센터, 청년 창업가, 인근 주민 등이 참석해 상권 활성화 방안을 논의했다.

육림고개는 1960년대 육림극장을 중심으로 형성된 춘천시의 대표적인 원도심 상권이다.

1980~90년대 시민의 발길이 이어지던 번화가였다.

2010년대에는 청년 창업가들이 모여들어 개성 있는 가게와 문화가 어우러진 골목상권으로 사랑받았다.

그러나 코로나19, 소비 환경 변화 등으로 방문객이 줄고 빈 점포가 늘면서 상권 회복을 위한 새로운 돌파구가 절실한 상황이다.

▲육림고개 활성화 상생협력 행사. ⓒ춘천시

이날 행사에서는 건물주 대표, 육림고개 상인회, 지역 주민 등이 참여하는 상생협약식을 진행했다.

협약 참여자들은 착한 임대료와 장기 임차 등 안정적인 영업 환경 조성에 협력하고 공실 활용을 통한 지속 가능한 골목상권 조성에 힘을 모으기로 했다.

특히 협약식은 과거 육림닭강정이 운영됐던 공실 상가에서 열려 비어 있던 공간을 상권 활성화의 새로운 출발점으로 삼았다는 의미를 더했다.

이어 열린 '육림고개 포럼'에서는 어쩌다 농부·꽃술래 등 육림고개 1세대 청년 창업가들이 창업 경험과 상권의 변화 과정을 공유하며 앞으로의 발전 방향을 모색했다.

▲육림고개 활성화 상생협력 행사. ⓒ춘천시

춘천시는 이번 상생 협력을 바탕으로 정부 연계 사업을 통한 원도심 상권 활성화에 나설 방침이다.

중소벤처기업부의 '로컬테마상권' 공모사업을 준비하는 한편 행정안전부의 다부처 협업 지역역량 성장거점 활성화 사업, 교육부의 한림대 연계 사업 등을 통해 지역 특화 콘텐츠 발굴과 청년 창업 지원을 추진하기로 했다.

행사와 연계해 7일까지 육림고개 일원에서는 거리 공연과 임시 매장 등을 즐길 수 있는 '육림고개 노을야장'도 펼쳐진다.

육동한 춘천시장은 "육림고개는 시민의 추억이 깊게 쌓인 공간이자 청년들의 도전으로 새로운 가능성을 보여준 곳"이라며 "이번 상생 협력이 육림고개만의 따뜻한 매력을 되살리고 상인과 청년 그리고 주민이 함께 성장하는 골목상권을 만드는 계기가 되길 바란다"고 말했다.