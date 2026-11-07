[포토]‘2026 경기‧양주‧지작사 드론봇 페스티벌’…수도권 대표 축제로 자리매김

▲양주시와 경기도, 지상작전사령부이 공동 주최한 ‘2026 경기·양주·지작사 드론봇 페스티벌’이 지난달 30일부터 1일까지 광적면 가납리비행장에서 성황리에 열렸다.ⓒ양주시

양주시와 경기도, 지상작전사령부이 공동 주최한 ‘2026 경기·양주·지작사 드론봇 페스티벌’이 지난달 30일부터 1일까지 3일 간 광적면 가납리비행장에서 성황리에 열렸다.

이번 축제는 첨단 드론·로봇 기술과 특색있는 군 문화 콘텐츠가 한데 어우러져 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

특히 올해는 아동·청소년과 가족 단위 방문객들이 직접 참여할 수 있는 맞춤형 체험부스를 대폭 확대했다. 드론 조종 체험과 인공지능(AI)·로봇 시연, 헬기 및 장갑차 탑승 체험 등 다채로운 체험 프로그램이 운영됐다.

또한 한미연합 프로그램을 확대해 한미 군악대 공연과 한국군‧미군의 주요 전투장비 전시 등을 선보였다. 이를 통해 관람객들에게 색다른 볼거리를 제공하고 한미 우호 증진과 한미연합 방위태세의 중요성을 알리는 계기를 마련했다.

아울러 야간 드론라이트쇼와 불꽃놀이, 민군상생음악회 등 다양한 공연과 광적면 지역 상권과 연계한 먹거리장터도 운영돼 관람객들의 발길을 사로잡았다. 풍성한 볼거리와 먹거리는 관람객들의 행사장 체류를 유도하고 지역 상권과의 연계를 강화하는 데 기여했다.

정덕영 양주시장은 “민관군이 한마음으로 협력해 준비한 이번 페스티벌이 시민과 방문객들의 뜨거운 성원 속에 안전하고 성공적으로 마무리돼 뜻깊다”며 “앞으로도 드론봇 페스티벌을 양주시의 미래 첨단산업과 군 문화가 어우러진 대한민국 대표 축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

ⓒ양주시

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