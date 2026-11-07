강원도, 독일 잘란트주 대표단 면담 "바이오·헬스 영토 확장"

강원특별자치도는 6일 독일 잘란트주 대표단을 맞아 양 지역의 협력 방안을 논의했다.

신원철 강원특별자치도 경제부지사는 잘란트주의 위르겐 바르케 부총리 겸 경제·혁신·디지털·에너지부 장관을 면담하고 공동 추진 사업의 현황 점검과 더불어 향후 다양한 도정 역점 산업 분야로의 교류 확대 의지를 다졌다.

▲독일 잘란트주 대표단 면담. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도와 독일 잘란트주는 과거 석탄·광업을 기반으로 성장한 산업구조에서 첨단기술 중심으로 전환을 추진해 왔다.

강력한 바이오·헬스 분야 연구 및 기업 육성 인프라 등 공통점을 바탕으로 2025년 우호교류 협정을 체결했다.

협정 체결 이후 양 지역은 바이오·헬스 분야를 중심으로 연구자 교류, 공동연구 프로젝트 발굴 등 협력사업을 발굴·추진해 왔다.

주요 협력 내용으로는 면역·신경세포·의소재·임상약학 분야 등의 '인강원(InGangwon)' 연구자 교류와 신약 개발·검증, 4D MRI 진단, 표적치료 등의 공동연구 프로젝트가 포함됐다.

인적교류 프로그램인 InGangwon의 첫 성과로 현재 강원특별자치도 연구자 5명이 잘란트 대학과 KIST 유럽 연구소에서 연구 연수를 진행하고 있다.

11월부터는 잘란트주 연구자의 강원대학교 연구 연수도 진행할 예정으로 향후 공동연구와 기업·산업 교류로의 확대가 기대된다.

▲독일 잘란트주 대표단 면담. ⓒ강원특별자치도

이번 방문을 계기로 도내 제약·바이오 기업의 유럽시장 진출을 지원하기 위한 글로벌 바이오헬스 세미나도 열렸다.

'EU 필수의약품법 : 한국 제약기업의 기회와 시사점'이라는 주제로 열린 세미나에는 유럽시장 진출에 관심 있는 10개 도내 기업 및 유관기관 관계자들이 참석해 EU 필수의약품법 관련 전망, 대응 방안, 제약바이오산업의 발전 방향 등을 논의했다.

신원철 강원특별자치도 경제부지사는 "우호협정 체결 2년 차에 연구자 교류라는 구체적인 성과를 거두고 있다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 양 지역의 강점을 살린 다양한 분야의 협력이 확대되기를 기대한다"고 말했다.