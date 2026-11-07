한종문 강원도의원 "농업인 안전사고…건수 집계 아닌 원인 분석 필요"

한종문 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·철원1)이 원인 분석부터 현장 개선까지 농업인 안전사고의 체계적인 예방 대책을 마련하라고 촉구했다.

한종문 의원은 5일 농정국과 6일 농업기술원을 대상으로 열린 농림수산위원회 행정사무감사에서 이같이 요구했다.

▲한종문 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·철원1). ⓒ강원특별자치도의회

한종문 의원에 따르면 도내 농기계 안전사고는 2024년 264건, 2025년 241건, 2026년 9월 말 기준 146건 발생했다.

그러나 이는 소방본부 신고·출동 자료에만 의존해 사고 유형, 연령대, 발생 시간대 등 세밀한 분석이 부족하다고 지적했다.

한종문 의원은 "어떤 농기계에서, 어떤 상황에, 어떤 연령층의 사고가 집중되는지 분석해야 예방대책을 세울 수 있다"며 "사고 건수를 집계하는 데 그치지 않고 원인과 위험요인을 분석해 정책에 반영해야 한다"고 말했다.

한종문 의원은 농기계 대형화에 비해 농로 정비가 미흡한 점도 짚었다.

농업기술원 행정사무감사에서는 농작업 안전재해 예방사업의 평가체계와 안전교육 운영방식을 점검했다.

한종문 의원은 교육인원과 실적 위주 평가에서 벗어나 실제 사고 예방 효과와 농업인의 위험 인식 변화를 평가에 반영하도록 요구했다.

도내 시·군별 농업 환경과 농기계 사용 형태가 다른 점을 고려한 맞춤형 안전교육 프로그램, 외국인 계절근로자와 농촌 외국인 유학생을 위한 농약 살포·농작업 안전교육 프로그램 등도 함께 제안했다.

한종문 의원은 "농업인 안전은 사고 원인 분석부터 현장 위험요인 개선까지 체계적으로 관리해야 한다"며 "농정국과 농업기술원이 각자 역할에 맞는 실효성 있는 대책을 마련하고 지역 실정에 맞는 안전교육을 추진해야 한다"고 말했다.