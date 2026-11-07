[속보] 박지원 "유튜브 Y서 하루 6시간 잔다는 이 대통령, 그것마저 DJ와 똑같다"

박지원 더불어민주당 의원이 유튜브 프로그램 '대통령 Y'를 두고 긍정적이라고 평가했다.

박 의원은 7일 자신의 페이스북에 "이재명 대통령 X에 이어 Y는 일부의 우려와 달리 성공적"이라고 평가했다.

그는 "Y에서 하루 6시간 주무시고, 특히 고개만 대면 주무신다는 말씀에 그것마저 'DJ와 똑같다' 라고 무릎을 쳤다"라며 "DJ는 외국에 가셔도 시차 적응을 바로 한다"라고 밝혔다.

그는 "비행기든 어디든 고개만 대면 주무신다"며 "마포 용강동 민주당사에서 가든호텔까지 4~5분 거리, 차에 타시면 "나 한숨 잘께", 호텔에 도착하면 벌써 코를 고신다"라고 설명했다.

그는 "대통령의 건강은 안보 제1호"라며 "저도 잠 좀 주무시라고 말씀드렸지만, 대통령께서 6시간 숙면을 하신다면 충분하다. 건강은 건강할 때 지키셔야 한다"라고 밝혔다.

이재명 대통령은 5일 오후 9시 공개된 청와대 자체 유튜브 프로그램 ‘대통령의 Y’ 첫 회에 출연했다. 이 자리에서 이 대통령은 "집무실에서도 가끔씩 불시에 생방송을 해 볼까 생각 중”이라고 했다.

청와대는 2~3주 간격으로 정기적으로 방송을 이어갈 예정이다.