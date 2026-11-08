양주·파주·포천·가평 캐릭터, 고향사랑기부제 홍보영상 공동 출연

▲양주·파주·포천·가평의 캐릭터들이 함께 고향사랑기부제 홍보 영상을 제작했다.ⓒ양주시

양주시가 파주시·포천시·가평군 캐릭터와 함께 고향사랑기부제 홍보 영상을 제작했다.

양주시는 6일 포천시 소흘읍 교육문화복합공간 ‘두런두런’에서 양주시 캐릭터 ‘별산’, 파주시 ‘파랑이’, 포천시 ‘포우리’, 가평군 ‘갓평이’가 출연하는 영상 ‘우당탕탕 기부 대소동’을 촬영했다.

영상은 캐릭터들이 상황극을 통해 고향사랑기부제의 기부 방법과 연간 기부 한도, 지역별 답례품 등을 소개한다.

포우리가 양주시에 5000만 원을 기부했다고 자랑하자 갓평이가 연간 기부 한도는 2000만 원이라고 바로잡는 장면이 대표적이다. 이어 별산은 파주시의 임진각 평화곤돌라를, 갓평이는 양주시의 전통주 ‘이화주’를 답례품으로 선택한다.

고향사랑기부제는 개인이 주민등록상 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 답례품 혜택을 받고, 지자체는 기부금을 주민복리 증진 등에 사용하는 제도다. 영상은 온라인 기부 플랫폼 '고향사랑e음'을 통한 참여 방법도 안내한다.

영상은 양주시 유튜브 채널 '양주 별산'을 통해 공개할 예정이다.