함평 국향대전 17일간 여정 마무리…국화작품·체험행사 '호응'

전남광주 대표 가을 축제인 '2026 대한민국 국향대전'이 17일간의 일정을 마치고 지난 8일 폐막했다.

9일 함평군에 따르면 올해 축제는 '신화의 국화동산'을 주제로 '신화의 언덕', '말하는 나무', '물의 여신' 등 신화 속 풍경을 형상화한 국화 조형물과 테마로드를 선보이며 관람객들의 호응을 얻었다.

국화분재전시관 5곳에는 명품 국화분재 366점과 복조작 1800점이 전시돼 함평의 국화 재배 기술과 작품성을 보여줬다.

▲2026 대한민국 국향대전ⓒ함평군

공연과 체험 프로그램도 다채롭게 운영됐다.

개·폐막 축하공연과 국향 가을음악회를 비롯해 브라스밴드 거리공연, 한국 명인명무전 등이 축제 분위기를 더했다. 국화 동화 속 여신 옷 입기, 바나나 따기, 국화 공예품 만들기, 국화차 시음 등 가족 단위 방문객을 위한 체험행사도 마련됐다.

이남오 군수는 "국향대전에 보내주신 관심과 성원에 감사드린다"며 "차별화된 콘텐츠와 프로그램을 발굴해 대한민국을 대표하는 가을 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

한편 함평군은 축제 종료에 따라 공연 무대와 임시 부스 철거, 공원 환경정비를 위해 9일부터 11일까지 3일간 함평엑스포공원 출입을 전면 통제한다. 중장비 이동과 자재 반출에 따른 안전사고를 예방하기 위한 조치로, 공원은 12일부터 정상 운영될 예정이다.