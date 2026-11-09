샤이니 민호 마라톤 '밀어주기' 논란 그 너머

지난주 뜨거웠던 샤이니 멤버 민호의 마라톤 '밀어주기' 논란이 그의 사과와 기록 반납으로 마무리됐다. 지난 1일 개최된 JTBC 마라톤 대회에 출전해 처음으로 풀코스(42.195km)에 도전한 그는 애초 공언했던 '서브3(풀코스 3시간 이내 완주)'엔 실패했지만 3시간 00분 18초라는 훌륭한 기록으로 완주했다.

그러나 온라인 커뮤니티와 SNS에 페이스메이커로 보이는 사람이 민호의 허리를 손으로 밀어주는 영상이 공개되면서 논란이 촉발됐다. 세계육상연맹 규칙은 경기 중 다른 선수로부터 신체적 지원을 받는 행위를 금지하고 있다. 넘어진 선수를 일으켜 세우는 행위만 예외로 인정된다. 러닝 커뮤니티를 중심으로 스포츠 정신에 어긋난다는 비판이 쏟아졌다.

스포츠 전공자 및 마라톤 풀코스 완주 경험자 입장에서 말하자면 등 밀어준다고 기록이 좋아지지 않는다. 방해가 되거나 기분만 나쁠 뿐이다. 당시 페이스메이커는 민호가 고용한 개인 코치로 여겨지는데 서브3에 도전하는 민호의 페이스가 처지자 스피드를 올리라는 신호로 등을 밀었을 가능성이 크다.

러너들이 분노한 이유?

민호가 비난의 대상이 된 이유는 복합적으로 보인다. 대회 전부터 참가자들은 주최 측에 대한 불만이 많았다. 우선 JTBC대회 참가비가 너무 비싸다. 1년 만에 50% 폭등했다. 풀코스 참가비가 15만 원이다. 다른 메이저대회는 7~10만 원. 이 대회는 그동안 참가비 인상을 주도한 대회로 악명 높았다. 게다가 참가 경쟁이 치열한 점을 이용해 주최 측은 용품사와 결합한 '스패셜 팩'을 100만 원 넘는 고가에 판매하기도 했다.

특히 참가자들이 분노하게 된 이유는 과거 배번호와 기념품을 택배로 보내주던 방식에서 러닝 엑스포를 직접 방문해 본인 확인 후 수령케 하는 것으로 바꾼 것이다. 직장인들의 원성이 대단했는데 특히 지방 거주자는 패키지 수령을 위해 주말 서울 도심 숙박비까지 감내해야 했다. 한마디로 '돈독 오른 대회'였다.

주최 측에 대한 분노에 더해 민호에 대한 반감도 이유 있다. 그는 상위 기록자 그룹인 C그룹에 배정됐다. 첫 풀코스 도전이면 F, G, H그룹이었어야 했다. 민호처럼 서브3를 노리는 러너들은 하위 그룹에서 출발하면 병목현상에 갇히는 등 헤쳐 나가기가 너무 힘들다. 주최 측은 대회 홍보에 도움이 되는 유명인들을 배려한 것이겠으나 특혜 맞다. 다른 참가자들이 좋게 볼 리 없다. 출발 그룹이 어떤 경위로 배정되었는지 밝혀달라는 민원에 국민신문고에 접수되기도 했다.

또 그는 워낙 유명인이다 보니 안전을 위해 자신의 주변에 '박스'를 만들어 같이 달려줄 러너들이 필요했을 것이고 서브3를 위해 개인 코치와 동반주를 하다보니 이러한 점도 다른 이들의 반감을 산 면도 있을 것이다. 결국 열이 오를 대로 오른 참가자들에게 '딱 걸린 케이스' 아닐까 싶다.

민호가 밀어주기로 인해 추가적 추진력을 얻어 불공정한 경기를 펼쳤다는 주장은 과하다. 많은 러너와 누리꾼들은 오히려 "이게 올림픽이냐"며 그러한 비난에 동의하지 않는다. 마라톤 막판 쓰러진 사람 부축하며 걷고 연인이 처지면 밀어주며 뛰는 경우 많다. 그러나 이를 가지고 '규정 위반'이라며 실격시키지 않는다. 민호가 인기 연예인인 탓에 심하게 두들겨 맞았다. 그럼에도 주최 측의 장삿속, 유명인에 대한 특혜, 민호의 규정 위반 등이 뒤얽혀 촉발된 이번 논란은 새겨야 할 점들이 많다.

마라톤 인구 천만 시대, 그리고 무자격 코치 전성시태

여기에 덧붙여야 할 문제가 있다. 민호를 뒤에서 밀어준 개인 코치다. 추진력을 보태주기 위해서라기 보다는 페이스를 올리라는 신호였다고 판단되지만 물리적 접촉을 하는 것이 규정 위반이라는 점을 몰랐나? 이는 페이스메이커라 해도 마찬가지다. 대화로도 충분히 소통할 수 있다. 또 성인 마라토너인데 페이스 조절은 스스로 하는 게 정상이다. 그럼에도 몸에 손을 대는 방식으로 지도하는 버릇을 어디에서 배웠나.

'마라톤 인구 천만'시대다. 최고의 인기 스포츠다. 요즘 반포 종합운동장 트랙이나 여의도공원 등에 가면 친목 중심의 러닝크루 뿐 아니라 유료 러닝클래스나 아카데미가 활발하게 운영되고 있다. 원데이 클래스에서 대회 출전반, 1대1 개인 레슨까지 다양하다. 수십만 원을 지불하기도 한다. 요즘 젊은 세대는 자신의 취미에 비용 지불하는 것을 아끼지 않는다.

그런데 우후죽순처럼 생겨난 아카데미와 러닝클래스의 지도자들은 합당한 실력을 갖춘 신뢰할만한 지도자일까? 유명 선수 출신이면 괜찮을까?

얼마 전 마라톤 메달리스트 출신 인물의 라디오 인터뷰를 들었다. 중간에 꺼버렸다. 공부 안 하는 게 느껴졌다. 사전에 질문지를 보내줬을 텐데 준비도 안 한 듯했다. 물론 내가 유튜브에서 참고하는 신뢰할 만한 지도자들도 있다. 그러나 안타깝게도 그 격차는 매우 크다. 그리고 시중엔 '위험한' 지도자도 많다. 마라톤은 극심한 고통을 이겨내야 하는 스포츠이기에 지도자든 동료든 잘못 만나면 크게 고생한다.

MB 때는 라이더가 정형외과 먹여 살리더니 지금은 러너가?

마라톤 경력 15년에 풀코스 완주 경험이 30회에 달하는 지인은 최근 발목 부상으로 정형외과와 한의원 여러 곳을 다녔는데 이때 알게 된 게 이들 병원을 찾는 젊은 러너들이 급증했다는 것이다. 이명박 정부 시절 '4대강 자전거길' 조성으로 자전거 부상자가 급증했던 것과 매우 유사한 양상이다. 의사들 사이에서 "그때는 쇄골과 손목이 부러져 오더니, 요즘은 발바닥, 무릎이 아파서 온다"는 말이 나올 정도다. 과거 라이더가 정형외과를 먹여 살리더니 요즘은 러너가 정형외과, 통증의학과, 한의원을 먹여 살린다.

러너들의 부상이 모두 지도자 때문은 아닐 것이다. 그러나 운동생리학, 스포츠의학, 체계적 훈련법에 대한 전문 지식 없는 지도자들, 아는 게 없어 유튜브 보고 가르치는 강사들, 자신의 방법만 고집하는 선생님들로 인한 부작용은 허다하다. 특히 목표를 강조하며 과도한 훈련을 강요하고 부상의 위험성을 식별조차 못하는 이들도 있다. 개개인의 특성과 경력을 고려하지 않고 한가지 자세나 특정 페이스만 강조하는 지도자는 피하는 게 답이다.