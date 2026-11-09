이용철, 유동규의 '도박' 주장에…"악의적 비방, 거액 도박한 일 없다"

법무부 장관 후보자로 지목된 이용철 방위사업청장이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 제기한 도박 의혹에 대해 "거액의 판돈이 걸리는 도박을 해본 일이 없다"고 반박했다. 이재명 대통령의 지시라면 물불을 가리지 않고 수행할 사람이라는 유 전 본부장의 주장에 대해서도 구체적인 사례를 제시하라고 맞받았다.

이 후보자는 9일 정부과천청사 출근길에 기자들과 만나 "유동규 씨가 저에 대해서 매우 악의적인 비방을 했다"며 이같이 밝혔다. 앞서 유 전 본부장은 지난 6일 한 유튜브 방송에서 이 후보자와 경기 용인시의 한 음식점에서 판돈 약 200만 원을 걸고 포커를 쳤다고 주장했다. 또 이 후보자에 대해 이 대통령이 지시하면 물불을 가리지 않고 수행할 사람이라는 취지로 말했다.

이에 이 후보자는 "십수 년 전의 일을 어제 일처럼 구체적으로 어떤 식당에서 정확히 몇백만 원을 걸고 도박을 했다고 하는 사실을 구체적으로 기억하는 것이 상식적인지 묻지 않을 수 없다"며 "저는 가족이나 친구들과의 일시적인 오락을 넘어서는 거액의 판돈이 걸리는 도박을 해본 일이 없다"고 밝혔다.

이어 이 대통령의 지시를 무조건 수행할 것이라는 주장에 대해서도 "물불 가리지 않고 수행한 구체적인 사례 한 가지라도 예시를 해봤으면 좋겠다"고 반박했다.

이 후보자는 대장동 개발사업의 '숨은 설계자'라는 야당의 의혹 제기도 부인했다. 그는 "유동규 본부장을 선임하는 시기가 2010년이었고, 당시 성남시설관리공단의 역할은 대장동 사업과 아무런 관계가 없었다"고 설명했다.

그러면서 성남도시개발공사 설립 이전 유 전 본부장이 시설관리공단 본부장직에서 물러났다가 다시 임용하는 과정에는 전혀 관여하지 않았다고 밝혔다. 이 후보자는 "그때나 지금이나 대장동 사업에 대해서 아는 게 거의 없다"고 덧붙였다.

이 대통령 관련 사건의 공소취소 논란에 대해서는 법과 원칙에 따라 처리해야 한다는 입장을 밝혔다.

이 후보자는 "대통령께서 국회에 특검은 진상규명에만 집중할 수 있도록 기존 사건에 대한 이송권을 빼고 오로지 진상규명에만 집중할 것을 건의했고, 이에 따라 국회도 그에 맞게 특검법을 제정했다"고 설명했다.

이어 "이제부터는 오로지 진상규명에 집중하는 것이 맞다고 생각하고 나머지 일은 법과 원칙에 따라 하는 것이 바람직하다고 생각한다"고 말했다.

앞서 이 후보자는 전날 <조선일보>와의 전화 인터뷰에서 자신을 향한 야당의 '공소취소용 인사' 비판에 대해 "입장을 정리해 나중에 말하겠다"고 답한 바 있다.

이 대통령과의 오랜 친분을 둘러싼 논란에는 "대통령과의 친분이 장관의 결격사유가 될 거라고 생각하지 않는다"고 반박했다.

그는 "전문성이나 식견, 자질과 전혀 관계없는 친분만으로 임명한다면 문제가 되겠지만, 그렇지 않다면 대통령과의 친분 관계는 이전의 많은 장관님들의 경우에도 자주 반복됐던 일"이라고 말했다.

한편 이 후보자는 법무부 장관으로서 검찰개혁을 마무리하고 새로운 형사사법체계를 조기에 안착시키겠다는 의지도 밝혔다.

그는 "대통령께서 저를 법무부 장관 후보자로 지명하신 것은 검찰개혁을 시작했던 초심으로 검찰개혁을 성공적으로 마무리 짓고 새로운 형사사법체계를 조기에 안착시키라는 뜻이라고 이해한다"고 말했다.

또 중대범죄수사청 등 수사기관이 경제·마약 등 주요 범죄에 대한 대응 능력을 유지할 수 있도록 사건과 기능 이관에 주의를 기울이겠다고 밝혔다.

법무행정 경험이 부족하다는 지적에는 "제가 검찰개혁을 최초로 시작했고, 검찰개혁과 더불어 사법개혁과 관련된 많은 이슈들을 충분히 다뤘다"며 "30년의 법조인 경력과 방위사업청이라는 큰 조직을 이끌었던 행정적 경험을 두루 활용한다면 부족한 부분은 충분히 메울 수 있을 것"이라고 답했다.

그러면서 "저의 부족함을 지적하는 데 대해서 겸손하게 경청하고 빠르게 부족함을 채우도록 노력하겠다"고 덧붙였다.