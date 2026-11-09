신안 흑산·가거도 운항 여객선 7척 가운데 3척 운항 중단…선령 만료

전남광주 신안군 흑산·가거도를 오가는 여객선이 잇따라 운항이 중단되면서 대책 마련이 요구되고 있다.

9일 신안군 등에 따르면 지난 6월 목포~흑산~가거도 항로를 운항하던 쾌속여객선이 선령 만료로 운항을 중단했으며, 당시 해당 항로 여객선 7척 가운데 3척이 운항을 멈춘 상태였다. 추가 선박의 운항 종료 가능성까지 제기되면서 흑산도와 가거도 등 주변 섬 주민들의 이동권 확보가 지역 현안으로 떠올랐다.

▲가거도로 운항 중인 화물선 항로페리 2026. 06. 16 ⓒ신안군

전남광주특별시의회 최미숙 의원(더불어민주당·신안2)은 최근 열린 제5회 제2차 정례회 해양수산국 소관 행정사무감사에서 흑산권 여객선 운항 차질에 대한 우려를 제기하고, 안정적인 항로 유지와 대체선박 확보를 위한 선제적인 대책 마련을 요구했다.

최 의원은 "육지에는 다양한 교통수단이 있지만 섬 주민에게 여객선은 사실상 유일한 교통수단"이라며 "여객선 운항은 단순한 이동 문제가 아니라 의료서비스 이용과 생필품 공급 등 주민들의 기본적인 생활권과 직결된다"고 강조했다.

특히 선박 운항 종료가 오래전부터 예상됐는데도 대체선박 확보와 항로 유지 대책이 충분히 마련되지 않은 점을 강하게 지적했다.

최 의원은 "선박 운항 종료는 이미 오래전부터 예상됐던 문제인데 운항이 중단된 뒤 대책을 마련하는 것은 너무 늦다"며 "흑산도와 가거도뿐 아니라 주변 작은 섬 주민들이 겪을 불편까지 고려해 선제적으로 대응해야 한다"고 밝혔다.

▲최미숙 특별시의원이 질의하고 있다. 2026. 11. 05 ⓒ전남광주특별시의회

전남광주특별시 해양수산국은 시의회 업무보고에서 전남광주통합특별시 관내 연안여객선은 51개 항로에 76척이 운항하고 있다고 밝혔다.

이 가운데 국가와 시군의 공공지원 항로는 36개 항로, 41척이다. 특별시는 내년도 자체공영항로와 운항결손금 지원을 위해 65억 원의 예산을 신규 요구한 상태다.

박영채 해양수산국장은 "여객선 공영제는 반드시 필요하다고 생각한다"며 "정부와 특별시, 시군이 협력해 공공항로를 확대하겠다"는 입장을 밝혔다.

또 "흑산권에는 이달 말 대체선박을 투입할 계획이며, 항로 운영에 차질이 발생할 경우 신규 선사 공모 등을 통해 운항을 유지하겠다"고 답변했다.