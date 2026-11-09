경기도, 광교청사 매각 검토 공식화… 도의회 협의 거쳐 결정

지난 8월 ‘재정 비상 상황’을 선언한 경기도가 재정위기 극복을 위해 청사 매각을 검토 중이다.

9일 경기도 등에 따르면 도는 가용재원의 확보를 위해 소유 중인 공유재산의 매각을 검토하고 있다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

검토 대상에는 광교청사도 포함됐다.

수원시 영통구 도청로 30 경기융합타운에 위치한 광교청사는 지난 2022년 5월 기존 수원시 팔달구 효원로 청사에서 이전한 이후 4년여 째 경기도정을 책임지고 있는 곳이지만, 극심한 재정위기를 극복하기 위한 재원마련 방안 가운데 하나로 매각 검토 대상에 포함된 것이다.

도는 광교청사의 매각이 단기간에 재원을 확보할 수 있는 방안으로 판단, 공유재산 및 물품관리법 등 법률을 검토하는 동시에 매각이 이뤄질 경우, 임차 형식으로 광교청사를 지속 사용하는 계획도 논의 중인 것으로 전해졌다.

이에 대해 홍은광 도 대변인은 서면 브리핑을 통해 "광교청사 매각 추진 검토는 재정위기 비상 선언 이후 재정위기 극복을 위한 지방세제 개편과 함께 강력한 자구노력 및 자체 재원 마련 방안 중 하나"라며 "매각 검토 대상에는 광교청사 토지와 건물이 포함된다"고 설명했다.

이어 "다만, 광교청사 매각 추진은 법적·행정적 절차 및 행정업무 공간 계획 등에 대한 종합적인 검토가 선행돼야 하며, 경기도의회와의 협의 및 동의 절차도 필요한 사안"이라며 "도는 이에 대한 면밀한 검토와 협의 과정을 거쳐 광교청사 매각 추진 여부를 결정할 것"이라고 덧붙였다.

홍 대변인은 "현재 도는 중기 재정 상황에 대해서 면밀한 추계를 진행 중"이라며 "무엇보다 중요한 것은 재정건전성을 개선하면서도 도민의 삶을 지키기 위한 노력"이라고 강조했다.