[속보] 차기 총선, '절대 민주당 안찍어' 50.6%…'정부·여당 심판론' 57.7%

약 1년 6개월 앞으로 다가온 차기 총선과 관련해 '정부·여당 심판론'이 57.7%에 달한다는 여론조사 결과가 10일 나왔다.

여론조사 업체 리서치뷰가 11월 7일부터 8일까지 이틀간 전국 만 18세 이상 성인남여 1000명을 대상으로 실시한 정기 여론조사에서 이재명 대통령의 직무 수행 긍정률은 34.7%로 9월말 대비 2.9%포인트 하락했고, 부정률은 62.8%로 2.5%포인트 상승했다. 이 대통령 긍정률은 취임 후 최저치, 부정률은 최고치를 기록했다.

정당지지도는 국민의힘 36.9%, 민주당 31.6%로 국민의힘이 오차범위 내인 5.3%포인트 앞섰다. 양당 모두 9월보다 하락한 가운데 조국혁신당은 2.2%포인트 오른 8.6%를 기록했고, 무당층도 16.8%로 나타났다.

2028년 4월 총선 프레임 공감도는 정부·여당 심판론 57.7%, 지원론은 34.0%로 나타났다.

특히 중도층에서는 심판론이 56.1%로 과반을 넘었다. 지역구 선거에서 절대 찍고 싶지 않은 정당은 민주당 50.6%, 국민의힘 34.0%로 민주당 비토율이 16.6%포인트 높았다.

리서치뷰는 "대통령 직무수행 긍정률과 민주당 지지율, 총선 지원론이 동반 하락하고 민주당 비토율은 높아지는 등 여권에 불리한 흐름이 이어졌다"면서도 "다만 국민의힘 지지율도 하락한 가운데 무당층이 늘어나면서, 여권에 대한 부정적 평가가 국민의힘 지지 확대로 직결되지는 않는 양상을 보였다"고 분석했다.

이번 조사는 무선 100% ARS 자동응답시스템으로 진행했고, 응답률은 2.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트였다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.