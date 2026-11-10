'젠슨 황' 쇼크에도 美 반도체 지수 급등세…엔비디아는 하락

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 중국 스파이 불륜 의혹을 딛고 미 증시가 반등했다. 다만 엔비디아 주가는 급락했다.

국제유가는 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 추가 공격 가능성이 작다는 언급에 급락했다.

9일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 1104.02(2.15%) 상승한 5만2389.75로 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전 거래일보다 173.08(2.35%) 상승한 7549.94로 장을 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 673.71(2.74%) 오른 2만5253.14로 장을 마감했다.

기술주가 급등했다. 반도체 종목으로 구성된 필라델피아 반도체 지수는 전 거래일보다 643.68(6.86%) 상승한 1만33.93을 기록했다.

다만 엔비디아 주가는 하락했다. 엔비디아 주가는 개장 직후 170.24달러까지 내려가며 8.79% 하락했지만 이후 하락폭이 줄어들며 최종 7.97달러(4.27%) 내린 178.67달러로 거래를 마쳤다.

▲11월 9일(현지시간) 입수된 CTI 영상의 한 장면. <로이터> 통신이 별도로 확보한 사진과 대조해 앨리스 황(Alice Huang)으로 확인된 한 여성이 2025년 5월 22일 대만 타이베이의 한 식당에서 엔비디아 CEO 젠슨 황(검은색 옷을 입은 인물)과 함께 저녁 식사를 하고 있다. ⓒCTI/Reuters TV=연합뉴스

국제유가는 일제히 하락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 전 거래일보다 3.98달러(-4.38%) 하락한 배럴당 86.85달러로 집계됐다.

글로벌 벤치마크인 브렌트유 1월 인도분 선물 종가는 전 거래일보다 5.75달러(-5.85%) 급락해 배럴당 92.57달러까지 하락했다.

브렌트유 가격은 정규 거래가 끝난 이후에도 낙폭을 확대해 전 거래일 대비 배럴당 7달러 넘게 하락했다. 이는 지난 8월 말 이후 최저 수준이다.

트럼프 대통령이 이란 추가 공격 가능성을 낮게 평가한 게 유가 하락세로 이어진 것으로 풀이된다. 원유 공급 차질 우려가 덜어졌다는 분석이다.

앞서 전날 트럼프 대통령은 미 CNN과 전화 인터뷰에서 미국과 이란 양측의 합의를 전제로 이란을 대상으로 한 군사 작전 재개를 두고 "그럴 필요가 있을 가능성은 매우 작다"고 말했다.