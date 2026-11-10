'블루시티' 주민의 '황당' 발언 "내가 만든 원전 물 먹고 죽겠단 자부심 지녀야"

영덕대게와 자연산 송이버섯으로 유명한 경상북도 영덕군. 해안가를 중심으로 8코스의 '블루로드'가 조성돼 있다. 동해안 종주 트레킹 코스인 '해파랑길'의 일부분이다. 바다를 따라 걷는 도보 길로 해안 절경과 동해 바다를 시종 관람하며 걸을 수 있다. 영덕을 '불루시티'라고 부르는 이유다.

이곳에 2037년과 2038년에 각각 1.4기가와트를 생산하는 총 2기의 원자력 발전소가 들어선다. 한국수력원자력은 지난 6월 영덕군을 원전 부지로 선정하고 절차를 밟아가고 있다. 오는 12월까지 주민 의견을 듣고 2027년 원자력발전소 예정구역 지정 고시를 추진한다는 계획이다. 지난 5일 한수원 주최로 영덕군 국민회관에서 열린 신규원전 관련 주민설명회도 이러한 계획의 일환이다.

지역주민들은 환영한다는 입장이다. 영덕군이 신규 원자력발전소 건설 후보지 유치와 관련해 군민 1400명을 대상으로 실시한 여론조사에서 응답자의 86.18%가 찬성 의사를 밝혔다. 이날 주민설명회에도 400명이 넘는 주민들이 참석했다. 대부분이 60~80대의 고령 노인들이었다.

설명회는 현장 질문을 받고 한수원 측에서 답변하는 형식으로 계획됐으나 이날 진행된 행사는 사실상 '민원 청탁' 자리였다. 민원 내용도 상식적이지 않았다. 원전 부지로 자기네 동네가 지정되지 않았다며 이를 지정해달라는 요구가 있는가 하면, 자기네 동네가 지원금 대상 지역에서 벗어났다며 이를 편입해달라는 민원도 제기됐다.

▲ 이날 설명회에는 원전 유치에 반대하는 피켓 시위가 진행됐다. ⓒ프레시안(허환주)

"원전 5km까지만 지원금? 15km까지 늘려야"

자신을 축산면 주민이라고 밝힌 70대 남성은 "원자력 발전소가 설치되는 지역으로부터 5km 이내에만 지원금이 나오는 것은 문제"라며 이를 15km까지 늘려야 한다고 주장했다.

70대 남성이 살고 있는 곳은 5km 이내에 들어가지 않았다. 이렇게 되면 아무런 지원금을 받을 수 없다. '발전소주변지역 지원에 관한 법률'을 보면 원전 반경 5km 이내 지역에는 전기요금부터, 장학금, 교육비 등을 지급할 수 있다.

70대 남성은 2.8킬로와트의 초대형 원전이 들어오면 영덕 전체에 직접 피해가 예상된다"며 "우리 주민들이 원전을 환영하긴 하지만, 충분한 보상과 안전망을 받아놓고 (원전 건설을) 해야 한다"고 주장했다.

이번에 원전 부지에 포함된 석리 이장인 이미상 씨는 조속한 원전 건설을 요구했다. 이 씨는 "100년 영덕군을 위해 원전은 분명 유치돼야 한다"며 "협상과 조율을 잘 해서 빨리 추진해 나가야 한다"고 촉구했다.

그러면서 그는 "영덕에서 엎어지면 코 닿는 곳인 울진에 원자력이 있다"며 "울진 (원자력) 물을 마시고 죽을 바엔 내가 만들어 놓은 (영덕 원자력) 것을 마시고 죽겠다는 자부심을 지녀야만 영덕의 기개가 살아난다"고 다소 황당한 발언을 내놓기도 했다.

"핵 방폐장 짓자"는 제안까지…원전 부치 편입 위해?

자신을 노물리 지역 주민이라고 밝힌 70대 남성은 영덕에 원자력 발전소뿐만 아니라 원전 사용후 핵연료와 재처리과정에서 발생하는 고준위 방사성폐기물을 처리할 관리시설도 들어와야 한다고 주장했다. 노물리는 원전 부지 바로 아래 지역이다.

이 남성은 "지금 (영덕이) 세계 제일의 에너지 클러스터를 만드는 곳의 시작과 끝이라 생각한다"며 "대체 불가 에너지 생산 지역을 영덕군으로 하자고 하고 싶은 사람"이라고 자신을 소개했다.

그는 그러면서 "방폐장(방사선폐기물 처리장)도 유치해야만 궁극의 에너지 클러스터의 최강자가 될 것이고 우리 자손들마저도 영덕을 자랑스럽게 생각할 것"이라며 "국가 발전의 근간은 전기에너지이고 (원전과 방폐장은) 대한민국 에너지를 독립할 수 있도록 해줄 것"이라고 주장했다.

정부는 원전 사용후 핵연료와 재처리과정에서 발생하는 고준위 방사성폐기물을 처리할 관리시설 부지를 2038년까지 확정하겠다는 계획을 발표했다. 올해까지 중간저장시설과 영구처분시설 후보 부지를 도출한 뒤, 내년 상반기 지자체 공모 신청을 받는다는 계획이다.

만약 영덕에 원자력 방폐장까지 짓게 된다면 원전 부지는 더욱 늘어나게 되고, 그럴 경우 현 원전 부지 바로 밑에 있는 노물리 마을도 원전 부지에 편입될 수 있다.

ⓒ프레시안(허환주)

"진짜 영덕 주민들 삶은 단 1cm도 나아지지 않는다"

이번 설명회에 참석한 최정연 영덕핵시설저지 30km연대 공동대표는 "설명회에 온 분들 상당수는 원전 부지로 지정돼 이주보상금을 받으려는 주민들이거나 원전 부지 인근이기에 지원금을 받고자 하는 이들"이라며 "지정이 안 된 사람들은 방폐장까지 만들면 지정이 되기에 방폐장을 짓자고 하는 식이고 인근 지역에서 5km 이상 떨어진 사람들은 지원금을 받지 못하기에 지원금 범위를 5km 이상으로 늘려달라고 주장하는 것"이라고 설명했다.

최 공동대표는 "주민들도 원전의 위험은 잘 알고 있지만 자식들이 다 떠난 지역에서 홀로 살아가는 70~80대 노인이기에 보상금이나 지원금을 받으려고 원전에 찬성하는 것"이라며 "하지만 원전 건설로 이득을 보는 건 외지의 대기업과 개발 업자들뿐이지 진짜 영덕 주민들의 삶은 단 1cm도 나아지지 않는다"라고 주장했다.