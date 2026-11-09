[속보] '트럼프 참패' 미국서 본 김동연 "내후년 총선은 李대통령 중간평가…이념 말고 민생"

미국 미시간대학교 초청으로 미국에 체류 중인 김동연 전 경기도지사가 미 중간선거에서 공화당이 참패한 것을 두고 "내후년 (한국의) 총선은 (이재명 대통령의) 중간 평가 성격이 그 어느 때보다 강할 것"이라고 전망했다.

김 전 지사는 9일 자신의 페이스북에 "미국에 머물면서 중간선거를 직접 보고 관찰할 기회를 가졌다. TV 토론과 평론, 후보 인터뷰 등을 유심히 보고, 의원 후보를 우연히 만나기도 했다"며 이를 근거로 "우리 정치에 주는 시사점을 나름 정리해봤다"라고 밝혔다.

김 전 지사는 이번 미 중간선거에서 주목할 통계를 언급하며 "민주당이 이겼지만, 유권자의 반 이상이 민주당을 비호감으로 보고 있다는 것"이라며 "선거의 승자는 '백지위임장'을 받은 것이 아니라 '조건부 기회'를 얻은 것에 불과하다는 의미"라고 했다.

그는 그러면서 "지난 대선에서 이긴 우리 정부도 결과로 보여줘야 할 뿐만 아니라, 태도나 진정성에서도 국민의 마음을 얻어야 다음 총선에서 이길 수 있다"라고 조언했다.

그는 이번 미국 중간선거의 화두는 '이념'이 아니라 '민생'이었다고 지적했다. 그는 "미 유권자 10명 중 9명 가까이가 경제와 생활비를 가장 중요한 쟁점으로 뽑았다"며 "거시지표가 밥 먹여주지 않는다. 자랑하고 싶은 거시지표에는 겸손하고, 민생에 집중해야 한다"라고 지적했다.

그는 그러면서 "특히 재정정책은 금융정책과 달리 국민의 삶과 직결되는 문제를 핀셋처럼 해결할 수 있으니, 곧 진행될 내년도 예산안 심의가 중요하다"고 덧붙였다.

영원한 지지층이 없다는 점도 이번 중간선거의 특징이라고 언급했다. 그는 "특정 세대나 성별을 고정 지지층으로 봐서는 안 된다"며 "지난 대선에서 트럼프 쪽으로 기울었던 청년, 라틴계, 여성이 2년 만에 민주당으로 돌아섰다. 남성 표에서도 공화당의 두 자릿수 우위가 사라졌다. 우리도 20~30대, 남성, 여성의 세대·성별 투표 성향은 짧은 기간에도 크게 바뀔 수 있다"라고 전망했다.

그는 2년 뒤 총선은 "결국 무당파와 중도층이 결과를 좌우할 것"이라며 "미국의 경우 무당층 비율은 전체 유권자의 1/3 수준인데, 무당파 내 양당의 표차는 지난 대선 3%p에서 이번 선거에서는 17%p로 벌어졌다. 이를 전체 격차로 해석하면 5~6%p 차이다. 여러 지역의 당락을 결정할 수준의 숫자로 우리 총선도 같은 맥락으로 전개될 가능성이 크다"라고 예측했다.

후보의 중요성도 언급했다. 그는 "공화당 절대 우세 지역인 텍사스, 캔자스, 사우스캐롤라이나 등에서 민주당은 기존 정치인과 차별되는 후보를 냈다"며 "반면 공화당은 트럼프 대통령이 개입하면서 텍사스 등에서 당내 분열의 모습을 보였다"라고 설명했다.

그는 그러면서 "당의 분열은 총선 결과로 심판받을 것"이라며 "계파에 충성하는 후보가 아니라 지역 주민이 공감하는 서사와 이력, 경쟁력을 갖춘 후보를 내야 한다"고 조언했다.

그는 마지막으로 오바마 전 대통령이 이번 선거 결과에 대해 낸 짧은 메시지 관련해서 "첫째, 국민을 갈라놓는 정치가 아니라 하나로 모으는 정치. 국민은 트럼프 심판을 넘어 분열 정치에 대한 거부와 통합 정치로 나아가자는 메시지를 보냈고 둘째. 공허한 수사가 아니라 우리가 직면한 문제에 구체적 해법을 내놓는 지도자. 국민은 민주당에 조건부 기회를 준 것이고 성과로 증명해야 한다는 경고를 보냈다"라며 "이번 중간선거를 통해 우리 정치인들이 반면교사나 교훈으로 삼을 것들을 잘 가려 국민 삶의 향상과 정치 발전에 도움이 되어야 한다"고 주장했다.