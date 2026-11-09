"버스 제발 돌려놔라"…광주 시내버스 개편 9일만에 민원 4493건 '폭주'

"시내버스 개편으로 직통 끊어놓고 배차가 75분이면 출근은 도대체 어떻게 하라는 겁니까?"

9년 만에 단행된 광주 시내버스 전면 개편 시행 9일째 시민들의 민원이 쏟아지고 있는 가운데, 전남광주통합특별시의회에서도 이를 지적하는 목소리가 나왔다.

▲전남광주통합특별시 남구 한 정류장에서 시민들이 버스를 기다리고 있다.2026.10.30ⓒ프레시안(김보현)

9일 전남광주통합특별시에 따르면 개편 이후 노선개편상황실, 콜센터, 국민신문고 등에 접수된 관련 민원은 총 4493건에 달한다. 이 중 단순 노선 문의가 2988건, 배차 지연 및 환승 불편 등을 호소하는 고충 민원이 1505여 건을 차지했다.

시는 이번 개편으로 증차 없이 기존 103개 노선을 115개로 확대하고 일일 운행횟수 535회 늘렸다. '노선 쪼개기'의 여파로 일부 노선 배차 간격이 늘어나면서 광주 전역의 출퇴근길 지연 호소도 이어 졌다.

폭주하는 시민들의 원성에 전남광주통합특시의회도 광주특별시의 버스노선 개편을 질타하고 나섰다. 노소영 시의원(더불어민주당·남구1)은 최근 통합교통국 행정사무감사에서 "노선 개편 이후 현장의 혼란과 시민 불편이 극에 달하고 있는데 집행부의 대처는 너무나 안일하다"고 직격했다.

노 의원은 "현재 빗발치는 민원이 단순히 초기 적응 과정의 불편인지 아니면 실제 노선 설계 자체의 결함으로 발생한 구조적 불편인지를 명확하게 구분해야 한다"며 "사전 홍보와 현장 안내가 제대로 뒷받침되지 않아 시민들이 바뀐 노선 앞에서 발을 동동 구르고 있다"고 목소리를 높였다.

▲노소영 전남광주통합특별시의원이 지난 6일 열린 통합교통국 행정사무감사에서 질의하고 있다.2026.11.06ⓒ전남광주통합특별시의회

온오프라인에서 시민들은 각종 불편을 호소했다. 상무지구에서 전남대와 첨단을 오가는 한 통학생은 소셜미디어(SNS) 스레드에 "어제오늘 학교 가는데 진짜 힘들어 죽을 것 같다. 환승하려 해도 만차라서 탈 수가 없다"며 "공청회에서 무슨 의견을 수렴했는지 모르겠다. 광주 버스 제발 돌려놔라"고 분통을 터뜨렸다.

출퇴근 직장인들의 상황은 더 심각하다. 한 이용자는 "노선이 늘어났다 길래 좋아했는데, 배차 시간이 40분, 75분 심지어 운행정보에는 250분이라고도 뜬다. 환승 시간이 30분인데 배차가 이렇게 길면 환승은 어떻게 하란 말이냐"며 분노했다. 첨단94번 등 기존 장거리 직통버스가 폐지되면서 1시간 남짓 걸리던 출퇴근길이 환승 대기시간 탓에 기약 없이 늘어졌다는 호소가 줄을 잇고 있다.

이 밖에도 정류장 정차 시간 증가, 환승 안내 오류, 남구 송화마을 한 단지 주민들의 정류장 위치 변경 요구 손글씨 대자보가 붙는 등 집단으로 민원을 제기하자는 목소리도 나오고 있다. 소통人전남 누리집에는 '버스 노선 원복 및 민형배 시장 징계' 청원이 올라오기 했다.

▲소통人전남 청원게시판에 올라온 버스 원복 요구 및 민형배 시장 징계 요구 청원 게시글ⓒ소통人전남 누리집 갈무리

이에 대해 김영선 통합교통국장 "개편 초기 단순 노선 문의를 넘어, 나흘째부터는 배차 간격 및 환승 불편 민원이 급증하고 있는 상황을 엄중하게 보고 있다"며 "향후 2개월간 접수되는 시민 민원과 실제 승·하차 데이터를 정밀 분석해, 문제가 확인된 노선은 추가로 수정·재조정하겠다"고 답변했다.