양주시, 대모산성 주요 출토 유물 공개…발굴조사 성과 공유

▲ 학계 전문가 들이 5일 양주 대모산성 16차 발굴조사 현장 공개회에서 출토 유물을 관람하고 있다.ⓒ양주시

양주시는 지난 5일 양주 대모산성 16차 발굴조사 현장 공개회를 열고 주요 출토 유물과 조사 성과를 공유했다고 9일 밝혔다.

재단법인 기호문화유산연구원(원장 고재용)과 함께한 이번 현장 공개회는 지역 관계자와 학계 전문가 등이 참여한 가운데 1부와 2부로 나눠 진행됐다.

1부에서는 지역 관계자들을 초청해 발굴 현장을 공개하고 조사 성과를 설명했다. 2부에서는 학계 전문가와 연구자 등 60여 명이 발굴 현장을 둘러보고 주요 출토 유물을 관람했다.

올해 발굴조사 대상지는 동문지 일대로, 양주 대모산성의 등성시설과 성내로 진입하는 출입 동선 등을 확인하는 데 중점을 뒀다.

참석자들은 발굴조사단의 현장 설명을 통해 양주 대모산성의 입지적 특성과 삼국시대 교통 요충지로서의 역할, 당시의 축성 기술을 살펴봤다. 또한 현장에서는 그동안 양주 대모산성 발굴조사에서 출토된 토기와 목기, 복골, 수골, 씨앗류 등을 실물로 공개됐다.

양주시는 2018년부터 연차별 발굴조사를 통해 대모산성의 축조 및 사용 시기와 군사적 기능을 지속적으로 규명해 왔으며, 매년 현장 공개회를 개최해 발굴 성과를 시민과 공유하고 있다.

특히 기존 전문가 중심의 성과 공유에서 나아가 지역 주민들에게도 발굴 현장을 공개해 지역 문화유산에 대한 이해를 높이는 기회를 마련했다.

시는 앞으로도 현장 공개회 초청 대상을 지역 주요 관계자와 사회단체 등으로 확대해 더 많은 시민이 발굴 현장을 직접 경험하고 대모산성의 역사적 가치를 가까이에서 느낄 수 있도록 할 계획이다.

양주시 관계자는 “이번 현장 공개회가 시민들이 지역의 소중한 문화유산을 직접 보고 이해하는 뜻깊은 기회가 됐기를 바란다”며 “앞으로도 지속적인 발굴조사와 연구를 통해 대모산성의 역사적 가치를 밝혀내고, 시민과 공유하며 체계적인 보존·정비를 추진해 나가겠다”고 말했다.