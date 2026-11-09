양주시 캐릭터 ‘별산’, 랩으로 회암사지 알린다…“유네스코도 깜짝 놀라게!”

▲양주시 캐릭터 ‘별산’과 래퍼 NewEast가 박물관 카페에서 회암사지 스페셜 세트를 랩으로 주문하고 있다.ⓒ양주시

“회암사지 스페셜 세트 없나요? 유네스코도 깜짝 놀라게!”

양주시 SNS 캐릭터 ‘별산’이 이번에는 랩으로 회암사지 홍보에 나섰다. 래퍼 NewEast와 함께 박물관 카페에서 메뉴를 랩으로 주문하며 천년 고찰 회암사지의 역사와 주요 유적을 소개하는 이색 영상을 선보였다.

영상 ‘존박 따라잡기! 맥도날드는 아니고 회암사지 이디야(with NewEast)’는 가수 존박이 맥도날드에서 랩으로 메뉴를 주문한 콘텐츠를 패러디했다. 영상에서 별산과 호흡을 맞춘 NewEast는 양주시 신동진 주무관의 랩네임이다.

영상에서 별산과 NewEast는 양주시립회암사지박물관 내 카페를 찾아 직원에게 ‘회암사지 스페셜 세트’를 주문한다. “천년 고찰의 오리지널로”, “세계유산 등재 해줄 건가요?” 등 랩 가사로 회암사지의 역사와 세계유산 등재 추진 내용을 풀어낸다.

영어 랩에서는 회암사지를 왕실 사찰(Royal Temple)로 소개하고 왕실 도자기(Royal Ceramics), 용 문양 기와(Dragon tiles), 사리탑(Stupa) 등 주요 유적도 언급한다. ‘동양의 유산을 보여달라(So show me the Asian Heritage)’는 가사로 회암사지의 역사적 가치를 전달한다.

양주시는 회암사지의 유네스코 세계유산 등재를 추진하고 있다. 2028년 2월까지 세계유산 등재 신청서를 제출할 계획이며, 최종 등재 여부는 2029년 결정될 예정이다.

영상은 양주시 공식 유튜브 채널 '양주 별산'에서 확인할 수 있다.