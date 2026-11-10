국제수로기구 첫 해외 기술전담조직 부산에 둥지…해양정보 국제협력 거점 구축

부산시가 국제수로기구(IHO) 창설 이래 최초로 모나코 본부 외 지역에 설치되는 기술전담조직인 인프라센터를 유치하면서 글로벌 해양정보 표준화와 디지털 전환을 선도할 국제협력 거점 구축에 나선다.

10일 부산시는 오후 5시 남구 부산국제금융센터2(BIFC2)에서 '국제수로기구(IHO) 인프라센터' 개소식을 개최한다고 밝혔다. 이날 행사에는 전재수 시장, 황종우 해양수산부 장관, 루이지 시나피 국제수로기구(IHO) 사무총장을 비롯해 국제수로기구(IHO) 회원국 대표단과 국내외 해양 전문 기관 관계자 등 30여 개국 100여명이 참석한다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

이번에 개소하는 '국제수로기구(IHO) 인프라센터'는 국제수로기구(IHO) 창설 이래 최초로 모나코 본부 외 지역에 설치되는 기술전담조직으로 전 세계 해양정보의 디지털 전환을 지원하는 핵심 거점 역할을 수행한다. 인프라센터는 차세대 디지털 해양정보 국제표준인 에스(S)-100의 개발·관리, 표준 개발 인프라 운영, 전자해도표시정보시스템(ECDIS) 형식승인 지원 등을 담당한다.

이날 체결하는 '국제수로기구(IHO) 인프라센터' 유치 및 운영 협약에 따라 부산시, 해양수산부, 국제수로기구는 인프라센터 운영을 위한 행정·재정적 지원과 센터의 안정적인 운영과 전문 인력 확보 등에 협력하고, 국내외 해양 관련 기관과의 교류를 확대할 예정이다. 또한 지역 기업·연구 기관·대학 등과 연계해 기술협력과 전문인력 양성 등을 위한 협력사업을 발굴할 계획이다.

전재수 시장은 "국제수로기구(IHO) 인프라센터가 국제 해양정보 표준화와 기술협력의 핵심 거점으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "국제협력 확대와 지역 해양산업 연계를 통해 부산의 글로벌 해양정보 경쟁력을 높이고 새로운 성장동력을 창출해 나가겠다"고 전했다.