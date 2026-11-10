우원식 전 국회의장 기장 방문…우성빈 군수, 도시철도 확충 지원 요청

부산 기장군이 지역 최대 숙원 사업인 도시철도 기장일광선 예비타당성조사 면제와 정관선 조기 착공 등 교통 인프라 확충을 위해 우원식 전 국회의장에게 국회 차원의 적극적인 지원과 협조를 요청했다.

10일 부산 기장군은 지난 9일 우원식 전 국회의장이 기장군을 방문해 군의 핵심 숙원 사업 해결을 위한 국회 차원의 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.

▲우원식 전 국회의장이 9일 기장군을 방문해 우성빈 기장군수, 김원일 기장군의장을 비롯한 기장군 의원 및 직원들과 기념촬영을 하고 있다.ⓒ기장군

이번 방문은 우 전 의장이 현장의 목소리를 직접 청취해 주요 지역 현안을 파악하고 지방자치단체의 우수 민생 사례를 발굴해 중앙 정치에 반영하기 위해 마련됐다. 특히 기장군은 우 전 의장이 국회의장 재임 시절부터 강조해 온 '민생 중심 정치'를 현장에서 적극 실천해오고 있다. 실제로 군은 제1호 공약인 '전 군민 민생활력지원금' 추진을 비롯해 주민 체감형 민생 정책을 군정 최우선 과제로 추진하고 있다.

이날 우 전 의장은 군수실에서 우성빈 기장군수와 정책 간담회를 갖고 기장군 주요 현안과 발전 방안에 대해 집중 논의했다. 이 자리에서 우 군수는 지역 최대 숙원 사업인 교통 인프라 확충에 국회 차원의 역량을 집중해줄 것을 요청했다. 특히 현재 예비타당성조사 검토 단계에 있는 '도시철도 기장일광선' 예타 면제와 이미 예타를 통과한 '정관선' 조기 착공 필요성을 강력히 피력했다.

우 군수는 "기장군은 세계적으로도 드물게 원자력발전소 10기가 집중된 대규모 원전 밀집 지역으로 비상시 군민 안전 확보와 실효성 있는 대피로 구축을 위해 도시철도망 확충이 필수"라며 "국가 에너지 정책을 위해 오랜 기간 감내해 온 기장군민의 '특별한 희생'에는 '특별한 보상'이 따라야 한다는 대원칙 아래 기장 도시철도 사업에 국회 차원의 적극적인 지원이 절실하다"고 강조했다.

이외에도 우 군수는 일광권역 창업특화 청년공간 조성, 기장읍성 국가사적 승격 및 단계별 복원 추진, 원전 소재지 전기료 반값 추진 등 군 핵심 현안을 상세히 공유하고 국회 차원의 다각적인 협조를 당부했다.

우원식 전 의장은 "민생 중심 행정을 기초 지자체 단위에서 진정성 있게 실천하고 있는 모습이 매우 인상적”이라며 "기장과의 인연을 소중히 여겨 기장군을 마치 내 지역구처럼 생각하고 주요 현안들을 면밀히 살펴 국회 차원에서 도울 방안을 적극 모색하겠다"고 덧붙였다.