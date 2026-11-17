▲한국수자원공사는 16일 대전 본사에서 ‘AI로 물길을 읽고, 사람과 함께 완성합니다’를 주제로 창립 59주년 기념식을 개최했다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사가 창립 59주년을 맞아 물 산업을 국가 신성장 동력으로 육성하고 2030년까지 전사적인 인공지능(AI) 전환을 추진한다.

수자원공사는 지난 16일 대전 본사에서 ‘AI로 물길을 읽고, 사람과 함께 완성합니다’를 주제로 창립 59주년 기념식을 개최했다.

양승조 사장은 이날 기념사에서 “물 산업을 대한민국의 새로운 성장동력으로 육성하겠다”며 첨단산업을 뒷받침할 안정적인 용수공급과 물관리 기술의 해외시장 진출 확대를 강조했다.

이를 위해 초순수와 AI 정수장, 스마트 관망관리, 해수담수화 등 핵심기술의 경쟁력을 높이고 국내 혁신기업과의 동반성장 기반을 마련할 계획이다.

특히 2030년까지 전사적인 AI 전환을 추진해 댐 방류 의사결정에 인공지능과 디지털 트윈 기술을 접목한다.

취수장과 정수장, 수도관망의 데이터를 연계해 물관리 예측·대응 능력을 강화하고 로봇을 활용한 시설안전관리 기술도 도입할 방침이다.

지역 상생을 위한 공기업의 사회적 역할도 확대한다.

댐 주변지역 지원사업을 주민주도형 성장모델로 전환하고 저출산과 양극화, 지방소멸 등 사회문제 해결에도 적극 참여한다는 구상이다.

수자원공사는 내년 창립 60주년을 앞두고 미래 100년의 발전 방향을 수립하기 위한 전담팀(TF)도 가동한다.

양 사장은 “기후위기 속에서 국민의 삶을 지키는 동시에 첨단산업을 이끄는 전략적 동반자로서 역할을 다하겠다”며 “물 관리와 경제성장, 사회적 책임을 아우르는 새로운 미래를 열겠다”고 말했다.