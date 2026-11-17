엔비디아 이사회가 일부 투자자 및 직원들의 요청에도 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)의 복귀를 고려하지 않고 있다는 보도가 나왔다.

16일(이하 현지시간) <월스트리트저널>은 이사회 내부 사정에 정통한 소식통을 인용해 이사회가 젠슨 황을 CEO로 복직시키는 방안을 고려하지 않고 있다고 보도했다. 지난 12일 젠슨 황의 사임 이후 도널드 트럼프 미국 대통령을 포함해 엔비디아 안팎의 인사들 중 일부는 그의 CEO 복귀를 요구하고 있다.

신문은 “황 전 CEO의 사임 이후, 실리콘밸리와 워싱턴 정계에서 그를 지지하는 인사들은 그의 퇴진이 성급했으며, 이것이 미국 경제에 타격을 주고 인공지능(AI) 경쟁에서 미국의 우위를 위협할 수 있다고 주장하고 있다”고 전했다.

트럼프 대통령은 15일 황 전 CEO가 다시 자리를 되찾는 것에 대해 "나쁘지 않다"라며 "그가 큰 교훈을 얻었을 것"이라고 말했다. 이어 그는 16일 아시아 순방길에 오르기 전 기자들과 만나 "많은 사람들"이 "그가 복귀해야 한다"고 생각한다고 재차 언급했다.

트럼프 대통령은 황 전 CEO와 내연 관계라고 알려진 앨리스 황에 대해서도 "그녀가 정보 요원이라는 점은 아무도 입증하지 못했다. 그녀는 요원이 아닐 수도 있다"며 "중국에서 온 아름다운 여성이라면 누구든 요원으로 몰린다"라는 주장을 하기도 했다고 <AP> 통신이 보도했다. 통신은 이어 현재 미 연방수사국(FBI)이 젠슨 황과 앨리스 황 사이의 관계를 조사하고 있다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이번 사안이 언론을 통해 보도되기 전에 앨리스 황에 대한 보고를 받은 것으로 알려져 있다. 신문은 지난 5월 트럼프 대통령이 중국에 방문하기 전 이같은 의혹에 대한 보고를 받았다고 전했다. 당시 트럼프 대통령의 방중에는 황 전 CEO가 동행하기도 했다.

트럼프 대통령은 황 전 CEO를 두둔하고 있지만 스콧 베센트 재무장관은 15일 앨리스 황이 기밀을 유출했는지 여부와 관계없이 엔비디아가 CEO를 외부 인사로 교체해야 한다고 주장했다. 그러면서 베센트 장관은 엔비디아 내부에 "규정을 준수하지 않는 문화"가 자리 잡고 있는 것으로 보인다면서 "대대적인 쇄신"이 필요하다고 지적했다.

미 정부 내에서 엔비디아를 둘러싸고 상반된 목소리가 나오고 있는 셈인데, 하워드 러트닉 상무장관의 경우 황 전 CEO의 핵심 조력자였지만, 현재는 반도체 수출 규제 도입을 지연시키려 했다는 이유로 행정부 내에서 비판의 대상이 되고 있다고 신문은 전했다.

이런 가운데 미 상무부는 이날 엔비디아를 비롯한 미국 기업들이 말레이시아, 태국, 인도네시아, 싱가포르, 브라질로 반도체 칩을 수출하는 것을 규제하는 새로운 규칙을 발표했다. 신문은 이에 대해 "중국 기업이나 기관들이 해당 국가들에 위치한 데이터 센터를 원격으로 이용하는 것을 차단하기 위한 조치"라고 설명했다.

한편 엔비디아 이사회는 지난 13일 성명을 통해 헤드헌팅 업체를 선정 중이라면서 잠재 후보군들과 아직 접촉하지 않았다고 밝힌 바 있다. 현재는 최고재무책임자(CFO)였던 콜레트 크레스가 임시 CEO로 임명된 상태다.

신문은 "다수의 엔비디아 투자자들은 이사회가 지난주 착수한 조사가 마무리될 때까지 정식 CEO 선임을 보류할 것을 촉구했다"라며 우버 공동창업자 트래비스 캘러닉, 테크 투자자 개빈 베이커, 쇼피파이 CEO 토비아스 뤼트케, 에픽게임즈 CEO 팀 스위니 등은 황 전 CEO의 복직을 촉구하는 공개서한에 서명했다고 전했다.