아세안·APEC 다자회의 참석차 중국·필리핀 순방 중인 이재명 대통령이 지난 1999년 김대중 대통령과 주룽지 중국 총리, 오부치 게이조 일본 총리 간의 3자 협력 사례를 '모델'로 제시했다.

이 대통령은 17일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 열린 아세안+3 정상회의 개회사에서, 1997년 한국의 IMF 외환위기를 비롯한 동아시아 금융위기를 계기로 아세안이 결성된 점을 지적하며 "1999년 김대중 대통령과 주룽지 중국 총리, 오부치 일본 총리가 한 자리에 모여 (한중일) 3자 협력의 첫 걸음을 뗐고, 여러 차이점에도 불구하고 공동의 경제적 이익을 중심으로 한 새로운 협력 공간을 열었던 이들 세 지도자의 선구자적 결단은 복합위기의 시대 우리가 본받아야 할 모델"이라고 말했다.

이 대통령은 "오늘날 우리는 아세안+3 출범 당시보다 더 복잡하고 불확실한 정치지형 및 경제 환경과 직면하고 있다"며 "위기 때마다 위력을 과시해온 아세안+3의 역할이 더 빛을 발할 때"라고 강조했다. 아세안+3는 아세안(동남아시아국가연합. ASEAN)과 한중일 3국 간의 협력체다. 오는 19일 미중러 정상회담을 앞두고 중일 간 갈등이 지속되는 가운데 역내 국가 간 협력의 중요성을 강조한 것으로 풀이된다.

다카이치 사나에 일본 총리는 개회사에서 "올해 5월, 저는 '자유롭고 개방된 인도-퍼시픽(FOIP)'을 제안했으며, 이 구상 아래 회복력 강화와 번영을 위해 역내 국가들과 협력해 왔다"며 "아세안과 한중일 간의 조정자로서의 역할을 확고히 수행하겠다"고 했다.

중국은 전날 중-아세안 정상회의에는 리창 총리가 참석했으나, 이날 아세안+3 정상회의에는 장주 농업농촌부장이 대신 참석했다. 리 총리는 중국 권력서열 2위로 중국의 경제·내정을 총괄하지만, 장 부장은 중앙정치국 상무위원 7인은 물론 중앙정치국 위원 24명에도 들지 못해 국가정상급 인사로 보기에는 무리가 있다.

장 부장은 대회사에서 에너지, 식량, 공급망 등의 위기요인을 언급하며 중국 주도의 현재 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)을 대안이자 성과로 강조했다. 이 과정에서 장 부장은 "중국에서는 '모두가 장작을 보태면 불길이 커진다'는 말이 있다"며 "협력의 기반은 신뢰다. 역내 국가들은 상호 신뢰 구축과 역내 평화 안정에 기여하는 일을 더 많이 해야 한다. 지정학적 계산이 아니라 이런 길을 통해서만 아세안+3의 역할이 기능할(harness) 수 있다"고 해 눈길을 끌었다. 대만 문제 등을 놓고 이어지고 있는 일본과의 갈등을 시사한 것이라는 해석이 나온다.